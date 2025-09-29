दिल्ली में दर्दनाक हादसा, ट्राला का पहिया लगने से बुजुर्ग महिला की मौत; बाइक सवार घायल

दक्षिणी दिल्ली में एक ट्राला का पहिया निकलने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। महिला सुबह सैर से लौट रही थी तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्राला चालक की तलाश शुरू कर दी है। वहीं हौज खास में डीटीसी बस की टक्कर से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। पुल प्रहलादपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत महरौली बदरपुर रोड पर एक चलते ट्राला का पहिया निकल कर सैर कर घर लौट रहीं एक बुजुर्ग महिला को जा लगा। महिला को गंभीर हालत में ओखला स्थित ईएसआइसी अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और ट्राला चालक की तलाश कर रही है।

पुलिस के अनुसार पुल प्रहलादपुर निवासी 65 वर्षीय अफसरी रविवार सुबह करीब सात बजे सैर करके घर लौट रहीं थीं। महरौली बदरपुर रोड पर जैसे ही वह अपने घर की गली की मोड़ पर पहुंची, वहां से गुजर रहे एक 18 टायर वाले ट्राले का एक पहिया निकल कर उछलता हुआ महिला को जा लगा, जिससे वह वहीं गिर गई।

राहगीरों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और उन्हें गंभीर हालत में ओखला स्थित ईएसआइसी अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि ट्राला चालक की तलाश की जा रही है, जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा।