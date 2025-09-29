Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में दर्दनाक हादसा, ट्राला का पहिया लगने से बुजुर्ग महिला की मौत; बाइक सवार घायल

    By amit bhatia Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 04:33 AM (IST)

    दक्षिणी दिल्ली में एक ट्राला का पहिया निकलने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। महिला सुबह सैर से लौट रही थी तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्राला चालक की तलाश शुरू कर दी है। वहीं हौज खास में डीटीसी बस की टक्कर से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    चलते ट्राला का पहिया निकल बुजुर्ग महिला का लगा, मौत।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। पुल प्रहलादपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत महरौली बदरपुर रोड पर एक चलते ट्राला का पहिया निकल कर सैर कर घर लौट रहीं एक बुजुर्ग महिला को जा लगा।

    महिला को गंभीर हालत में ओखला स्थित ईएसआइसी अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और ट्राला चालक की तलाश कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के अनुसार पुल प्रहलादपुर निवासी 65 वर्षीय अफसरी रविवार सुबह करीब सात बजे सैर करके घर लौट रहीं थीं। महरौली बदरपुर रोड पर जैसे ही वह अपने घर की गली की मोड़ पर पहुंची, वहां से गुजर रहे एक 18 टायर वाले ट्राले का एक पहिया निकल कर उछलता हुआ महिला को जा लगा, जिससे वह वहीं गिर गई।

    राहगीरों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और उन्हें गंभीर हालत में ओखला स्थित ईएसआइसी अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि ट्राला चालक की तलाश की जा रही है, जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा।

    वहीं एक अन्य घटना में हौज खास इलाके में आइआइटी फ्लाईओवर के पास एक तेज रफ्तार डीटीसी बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल रोहित सिंह को उनके एक जानकार टिंकू सिंह ने अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।