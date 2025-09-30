Language
    दिल्ली में निर्माणाधीन मकान से सरिया गिरने से पांच साल की बच्ची की हुई मौत, सिर के आरपार हुआ था सरिया

    By SHUZAUDDIN SHUZAUDDIN Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 07:09 AM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी एक्सटेंशन में निर्माणाधीन मकान से सरिया गिरने से पांच वर्षीय आंशी श्रीवास्तव की दर्दनाक मौत हो गई। सरिया उसके सिर के आरपार हो गया था। जीटीबी एन्क्लेव पुलिस ने लापरवाही से मौत का मामला दर्ज कर मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। परिवार सदमे में है और इंसाफ की गुहार लगा रहा है।

    बच्ची के सिर के आरपार हुआ था सरिया, मौत।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। जीटीबी एन्क्लेव थाना क्षेत्र के जगतपुरी एक्सटेंशन में रविवार सुबह निर्माणाधीन मकान से गिरा आठ फीट का सरिया पांच साल की बच्ची के सिर के आरपार हो था। बच्ची की एक आंख बाहर आ गई थी। सोमवार को जीटीबी अस्पताल में इलाज के दौरान आंशी श्रीवास्तव की मौत हो गई।

    जीटीबी एन्क्लेव थाना पुलिस ने दर्ज प्राथमिकी में लापरवाही से मौत की धारा जोड़ी है। पुलिस ने मकान मालिक नत्थू सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। निर्माण कार्य में लगे तीन कर्मचारियों को हिरासत में लिया हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    आंशी अपने परिवार के साथ जगतपुरी एक्सटेंशन की गली नंबर-चार में रहती थी। परिवार में पिता रितेश कुमार, मां प्रियंका है। रितेश की आंशी इकलौती बेटी थी। रितेश ने बताया कि सोमवार शाम को उनकी बेटी की जीटीबी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वह इस हादसे को भूल नहीं पा रहे हैं।

    वह मंदिर से बेटी के साथ रविवार सुबह घर लौट रहे थे। रास्ते में कैसे एक निर्माणाधीन मकान से सरिया गिरा और बेटी के सिर के आरपार हो गया। उनकी बेटी की दाहिनी आंख बाहर आ गई थी। रितेश ने पुलिस से गुहार लगाई कि निर्माणाधीन मकान मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।