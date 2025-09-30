दिल्ली में निर्माणाधीन मकान से सरिया गिरने से पांच साल की बच्ची की हुई मौत, सिर के आरपार हुआ था सरिया

पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी एक्सटेंशन में निर्माणाधीन मकान से सरिया गिरने से पांच वर्षीय आंशी श्रीवास्तव की दर्दनाक मौत हो गई। सरिया उसके सिर के आरपार हो गया था। जीटीबी एन्क्लेव पुलिस ने लापरवाही से मौत का मामला दर्ज कर मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। परिवार सदमे में है और इंसाफ की गुहार लगा रहा है।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। जीटीबी एन्क्लेव थाना क्षेत्र के जगतपुरी एक्सटेंशन में रविवार सुबह निर्माणाधीन मकान से गिरा आठ फीट का सरिया पांच साल की बच्ची के सिर के आरपार हो था। बच्ची की एक आंख बाहर आ गई थी। सोमवार को जीटीबी अस्पताल में इलाज के दौरान आंशी श्रीवास्तव की मौत हो गई।

जीटीबी एन्क्लेव थाना पुलिस ने दर्ज प्राथमिकी में लापरवाही से मौत की धारा जोड़ी है। पुलिस ने मकान मालिक नत्थू सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। निर्माण कार्य में लगे तीन कर्मचारियों को हिरासत में लिया हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

आंशी अपने परिवार के साथ जगतपुरी एक्सटेंशन की गली नंबर-चार में रहती थी। परिवार में पिता रितेश कुमार, मां प्रियंका है। रितेश की आंशी इकलौती बेटी थी। रितेश ने बताया कि सोमवार शाम को उनकी बेटी की जीटीबी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वह इस हादसे को भूल नहीं पा रहे हैं।