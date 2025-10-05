नांगलोई चौक पर पाइपलाइन की मरम्मत होने से रास्ता बंद, मुश्किल में स्थानीय नागरिक; वाहन चालकों की बढ़ी परेशानी

दिल्ली के नांगलोई चौक पर पीडब्ल्यूडी द्वारा पाइपलाइन की मरम्मत के चलते रास्ता बंद है जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों को दो से ढाई किलोमीटर अतिरिक्त घूमकर जाना पड़ रहा है जिससे जाम की समस्या और बढ़ गई है। अधिकारियों का कहना है कि एक सप्ताह में मरम्मत का काम पूरा हो जाएगा और रास्ता खोल दिया जाएगा।

संवाद सहयोगी, बाहरी दिल्ली। नांगलोई चौक पर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से पाइपलाइन की मरम्मत का काम किया जा रहा है। ऐसे में यहां जर्सी बैरियर व पत्थर लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है। जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती ही नजर आ रही है।

संबंधित अधिकारियों के मुताबिक एक सप्ताह तक काम चलने के बाद इस रास्ते को खोला जा सकेगा। नांगलोई चौक का रास्ता बंद होने के बाद सुल्तानपुरी से नजफगढ़ या नजफगढ़ से सुल्तानपुरी की ओर आने-जाने वाले वाहन चालकों को दो से ढ़ाई किलोमीटर मीटर अतिरिक्त घूमकर जाना पड़ रहा है।

लोगों ने बताया कि रास्ता बंद होने की वजह से हमें ज्वालापुरी लालबत्ती या फिर नांगलोई रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन के आगे लालबत्ती से मजबूरन घूमकर आनाजाना पड़ रहा है। इस बीच नांगलोई मेट्रो स्टेशन के नीचे बाजार लगने की वजह से जाम का सामना करना पड़ता है। जबकि ज्वालापुरी लालबत्ती से घूमकर आने पर फुटओवर ब्रिज के पास से जाम जैसी स्थिति देखने को मिलती है।

बता दें कि नेशनल हाईवे रोहतक रोड स्थित नांगलोई चौक काफी आसपास के क्षेत्रों एक सबसे व्यस्त चौराह है। इस चौके के आसपास भारी जाम की स्थिति भी देखने को मिलती है। नांगलोई चौक से लेकर नजफगढ़ रोड पर लगभग एक से दो किलोमीटर का लंबा जाम लगता है। जबकि नांगलोई पुल के नीचे रोहतक रोड पर नांगलोई चौक के रेहड़ी-पटरी वालों व बजार की वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है।

लोक निर्माण विभाग के अधिकारी सुरेशचंद शर्मा ने बताया कि पाइप लाइन की मरम्मत का कार्य चल रहा है। एक सप्ताह में यह पूरा कर लिया जाएगा। जबकि यातायात पुलिस के एक अधिकारी का कहना है कि पीडब्ल्यूडी के कार्य की वजह से नांगलोई चौक को बंद किया गया है।

पीडब्ल्यूडी से चौक को सिग्लन फ्री करने को लेकर चर्चा कर प्रस्ताव रखा गया है। लोगों की प्रतिक्रिया आने के पश्चात अनुमति मिलने पर चौक को सिग्नल फ्री किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो आगे सूरजमल स्टेडियम के पास यूटर्न बनाया जा सकता है।