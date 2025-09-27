दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी, डांडिया महोत्सव के चलते रहेगा रूट डायवर्जन; इन वैकल्पिक मार्गों से ही जाएं

दिल्ली के नार्थ कैंपस में डांडिया महोत्सव के आयोजन के कारण ट्रैफिक जाम की आशंका है जिसके चलते ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। यात्रियों को कुछ मार्गों से बचने और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। इसके अतिरिक्त राम कृष्ण आश्रम में दुर्गा पूजा के दौरान भी यातायात प्रभावित रहने की संभावना है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय, नार्थ कैंपस के रग्बी सेवन ग्राउंड में डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के चलते रविवार को नार्थ कैंपस और उसके आसपास पैदल यात्रियों की भीड़ और ट्रैफिक जाम होने की संभावना है। इसके लिए ट्रैफिक सुचारू रूप से चलने के लिए विशेष ट्रैफिक व्यवस्था की गई है। यातायात पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक, यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे महोत्सव के समय छत्र मार्ग, यूनिवर्सिटी मार्ग, सुधीर बोस मार्ग और गुरु तेग बहादुर मार्ग से बचें। इस दौरान जीसी नारंग मार्ग आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महोत्सव वाले रास्तों पर पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। विजिटर्स केवल निर्धारित पार्किंग स्थल का ही उपयोग कर सकेंगे। आयोजन के चलते सेंट स्टीफेंस काॅलेज रेड लाइट, हिंदू काॅलेज रेड लाइट, क्रांति चौक, पटेल चौक, माॅल रोड (दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ने वाले रास्ते) को डायवर्ट किया गया है।

सुझाए गए वैकल्पिक मार्ग माॅल रोड से छत्र मार्ग की ओर ट्रैफिक (खालसा काॅलेज रेड लाइट) गुरु तेग बहादुर मार्ग।

जीटीबी मार्ग और विजय नगर से ट्रैफिक (पटेल चौक से डायवर्ट होगा) गुरु तेग बहादुर मार्ग (सुधीर बोस मार्ग) संत किरपाल सिंह मार्ग।

एमसीडी चौक, मलकगंज और बोन्टा पार्क से ट्रैफिक (सेंट स्टीफेंस रेड लाइट से डायवर्ट होगा) क्रांति चौक से गुरु तेग बहादुर मार्ग। पांच दिन राम कृष्ण आश्रम पर यातायात रहेगा बाधित आरके मार्ग स्थित राम कृष्ण आश्रम में दुर्गा पूजा के दौरान 28 सितंबर से दो अक्टूबर तक शाम पांच बजे से रात 11 बजे तक आयोजन स्थल और उसके आसपास भारी भीड़ और ट्रैफिक जाम की संभावना है।