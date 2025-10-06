Language
    'व्यक्ति को कानूनी परिणाम भुगतने चाहिए', CJI पर जूता उछालने पर SC बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने की निंदा

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 04:24 PM (IST)

    सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम 1 में एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश पर हमला करने की कोशिश की लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCOARA) ने इस घटना की निंदा की है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने कहा कि कोर्टरूम में अनुचित व्यवहार अस्वीकार्य है और पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए।

    सोमवार को, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम 1 में एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश पर हमला करने की कोशिश की

    जागरण टीम, नई दिल्ली। सोमवार को, एक वकील सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम 1 में घुस गया और कथित तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई पर हमला करने के इरादे से कुछ फेंकने की कोशिश की।

    हालांकि, वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ लिया और कोर्ट रूम से बाहर ले गए। बाद में अदालती कार्यवाही सुचारू रूप से शुरू हो सकी। SCOARA ने इस घटना की निंदा की है और इस पर गहरा दुःख और असहमति व्यक्त की है।

    SCOARA ने घटना पर निंदा व्यक्त की

    लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCOARA) ने एक वकील के हालिया कृत्य पर सर्वसम्मति से गहरा दुःख और असहमति व्यक्त की। अपने असंयमित व्यवहार से, वकील ने भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश और उनके साथी न्यायाधीशों के पद और अधिकार का अनादर करने का प्रयास किया।

    इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने कहा कि हाल ही में एक घटना सामने आई, जिसमें एक व्यक्ति को कोर्टरूम में अनुचित व्यवहार करते हुए रिकॉर्ड किया गया। यह रिकॉर्डिंग स्थायी है और इस तरह का व्यवहार पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

    उन्होंने कहा, "सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति में क्या कार्रवाई होनी चाहिए और इसका अधिकार किसे है? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जब कोई व्यक्ति कोर्टरूम में व्यवधान डालता है या मौखिक/शारीरिक दुर्व्यवहार करता है, तो यह गंभीर मामला है। पुलिस, चाहे स्थानीय हो या दिल्ली पुलिस (प्रासंगिक मामलों में), को इस पर कार्रवाई करने का अधिकार है।

    उन्होंने कहा कि निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। पुलिस को तुरंत व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज करनी चाहिए। मामले की पूरी जांच होनी चाहिए ताकि सबूत एकत्र किए जा सकें और घटना के संदर्भ को समझा जा सके।

    पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि जांच के आधार पर, व्यक्ति को कानूनी परिणाम भुगतने चाहिए, जिसमें आरोप और अदालत में अभियोजन शामिल हो सकता है। ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी हरकतों को रोका जा सके और सार्वजनिक स्थानों जैसे कोर्टरूम में शिष्टाचार बना रहे।

    सीमाओं का सम्मान करें

    उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी राय या असहमति रखने का हक है, लेकिन इसे सही तरीके से व्यक्त करना जरूरी है। कोर्टरूम में व्यवधान डालना या व्यक्तिगत शिकायतों के आधार पर किसी को निशाना बनाना सही नहीं है। सभी को सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखना चाहिए, चाहे उनकी राय या संबद्धता कुछ भी हो।

    इस मामले में, व्यक्ति कथित तौर पर सनातन धर्म से संबंधित नारे लगा रहा था जब पुलिस उसे बाहर ले जा रही थी। उसका मानना था कि कुछ समय पहले मुकदमे में कही गई कुछ बातों से वह आहत हुआ था। फिर भी, कोर्टरूम में इस तरह का व्यवहार सही नहीं है। ऐसी घटनाएं समाज में बढ़ती असहिष्णुता को दर्शाती हैं।

    अगर कोई आहत है, तो उसे अपनी बात शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से रखनी चाहिए। कोर्टरूम जैसे संवेदनशील स्थान पर इस तरह का व्यवहार न केवल अनुचित है, बल्कि कानून के खिलाफ भी है। हमें ऐसी विचारधाराओं को समझने और इनका समाधान करने की जरूरत है ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे।