Sharda Sinha Health Update: शारदा सिन्हा वेंटिलेटर सपोर्ट पर, बेटे ने की छठ मैया से प्रार्थना करने की अपील

Sharda Sinha Health Update अपनी मधुर आवाज के लिए बिहार कोकिला यानी बिहार की कोयल की उपाधि से सम्मानित लोक गायिका शारदा सिन्हा पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। शारदा सिन्हा की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें सोमवार रात में दिल्ली एम्स के प्राइवेट वार्ड से आईसीयू में स्थानांतरित किया गया था। अभी वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं।

Sharda Sinha Health Update: शारदा सिन्हा की हालत गंभीर है। फोटो- वीडियो ग्रैब