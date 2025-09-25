Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीलमपुर पुलिस चौकी के पास 15 वर्षीय नाबालिग करण की चाकू मारकर हत्या, आरोपी भी नाबालिग, इलाके में सनसनी

    By SHUZAUDDIN SHUZAUDDIN Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 10:48 PM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में एक 15 वर्षीय नाबालिग करण की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना सीलमपुर पुलिस चौकी के पास हुई जहाँ करण एक मैकेनिक की दुकान पर काम करता था। पुलिस के अनुसार हत्या का आरोपी भी नाबालिग है। घटना गुरुवार रात करीब 10 बजे हुई। इस निर्मम हत्या से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    सीलमपुर पुलिस चौकी के पास 15 वर्षीय नाबालिग करण की चाकू मारकर हत्या, आरोपी भी नाबालिग, इलाके में सनसनी

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक बार फिर नाबालिग की हत्या ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। सीलमपुर पुलिस चौकी के ठीक पास एक मैकेनिक की दुकान पर काम करने वाले 15 वर्षीय नाबालिग करण की गुरुवार रात चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, आरोपी खुद एक नाबालिग है। पुलिस के अनुसार, घटना गुरुवार रात करीब 10 बजे हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह खबर अभी अपडेट की जा रही है...