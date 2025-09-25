सीलमपुर पुलिस चौकी के पास 15 वर्षीय नाबालिग करण की चाकू मारकर हत्या, आरोपी भी नाबालिग, इलाके में सनसनी
पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में एक 15 वर्षीय नाबालिग करण की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना सीलमपुर पुलिस चौकी के पास हुई जहाँ करण एक मैकेनिक की दुकान पर काम करता था। पुलिस के अनुसार हत्या का आरोपी भी नाबालिग है। घटना गुरुवार रात करीब 10 बजे हुई। इस निर्मम हत्या से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक बार फिर नाबालिग की हत्या ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। सीलमपुर पुलिस चौकी के ठीक पास एक मैकेनिक की दुकान पर काम करने वाले 15 वर्षीय नाबालिग करण की गुरुवार रात चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, आरोपी खुद एक नाबालिग है। पुलिस के अनुसार, घटना गुरुवार रात करीब 10 बजे हुई।
