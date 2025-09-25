सीलमपुर पुलिस चौकी के पास 15 वर्षीय नाबालिग करण की चाकू मारकर हत्या, आरोपी भी नाबालिग, इलाके में सनसनी

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक बार फिर नाबालिग की हत्या ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। सीलमपुर पुलिस चौकी के ठीक पास एक मैकेनिक की दुकान पर काम करने वाले 15 वर्षीय नाबालिग करण की गुरुवार रात चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, आरोपी खुद एक नाबालिग है। पुलिस के अनुसार, घटना गुरुवार रात करीब 10 बजे हुई।