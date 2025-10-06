संगम विहार के विकास के लिए 100 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ, डीटीसी के दो नए बस रूटों की भी शुरुआत

भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने संगम विहार में 100 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की शुरुआत की घोषणा की। इन परियोजनाओं में पानी की पाइपलाइन सीवरेज जलभराव समाधान बारात घर और सड़कों की मरम्मत शामिल है। विधायक चंदन कुमार चौधरी ने इस क्षेत्र के कायाकल्प की बात कही। वहीं डीटीसी के दो नए बस रूटों का भी शुभारंभ किया गया जो शूटिंग रेंज को महरौली और एम्स से जोड़ेंगे।

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि संगम विहार का समग्र विकास सरकार की प्राथमिकता है। इस क्षेत्र को दिल्ली सरकार सबसे विकसित और सुंदर क्षेत्र बनाने के लिए कृत संकल्प है और उसके लिए फंड की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

सांसद बिधूड़ी रविवार को संगम विहार क्षेत्र में करीब 100 करोड़ रुपये की लागत से शुरू होने वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन अवसर पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उनके साथ संगम विहार विधानसभा क्षेत्र से विधायक चंदन कुमार चौधरी भी मौजूद थे।

सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया कि इन विकास कार्यों में क्षेत्र में पानी की पाइप लाइन बिछाई जाएंगी, सीवरेज का काम और जलभराव जैसी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसके अलावा बारात घर, नए बोरवेल, सड़कों और गलियों की मरम्मत, छठ घाट का निर्माण कार्य भी शामिल हैं।