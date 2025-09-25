टाइप-वन मधुमेह के लिए सफदरजंग अस्पताल में खुला उत्कृष्टता केंद्र, इलाज के साथ मिलेगा आहार पर परामर्श

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सफदरजंग अस्पताल में बुधवार को बच्चों में टाइप-वन मधुमेह के लिए उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत हुई। इसमें मधुमेह उपचार के साथ ही आहार और व्यायाम को लेकर परामर्श उपलब्ध होंगे।

बतौर मुख्य अतिथि सांसद मनोज तिवारी मधुमेह से पीड़ित बच्चों के साथ न केवल समय बिताया, उनके साथ बातचीत भी की। साथ ही महिलाओं को पोषण पोटली व सैनिटरी नैपकिन वितरित किए।

उन्होंने अस्पताल परिसर में चल रहे स्वास्थ्य शिविर का भी निरीक्षण किया। कहा भारी संख्या में लोगों का आना निवारक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति लोगों के बढ़ते संकल्प को दर्शाता है। विगत 17 सितंबर से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत आयोजित स्वास्थ्य शिविर में अब तक 74,933 लाभार्थियों को पंजीकृत किया है, जिनमें महिलाओं की भागीदारी 37,767 रही है।