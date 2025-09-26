दिल्ली हाईकोर्ट ने IRS अधिकारी समीर वानखेड़े की मानहानि याचिका पर उठाए सवाल

दिल्ली हाईकोर्ट ने आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े की मानहानि याचिका पर सवाल उठाया। वानखेड़े ने शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स के खिलाफ उनकी वेब सीरीज द बा***ड्स ऑफ बॉलीवुड में प्रतिष्ठा धूमिल करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया है। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने पूछा कि दिल्ली में याचिका कैसे विचारणीय है।

डिजिटिल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े से सवाल किया कि उनके द्वारा दायर मानहानि याचिका विचार योग्य है या नहीं। वानखेड़े ने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान के स्वामित्व वाली रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें