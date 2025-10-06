किसी दबाव में भारत अपने हितों से नहीं करेगा समझौता, अरावली शिखर सम्मेलन में एस. जयशंकर की दो टूक

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने जेएनयू में अरावली शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय हित भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत है। जयशंकर ने कहा कि भारत ने हमेशा अपने राष्ट्रीय हित में निर्णय लिए हैं अतीत में भी भारत-सोवियत संबंधों के दौर में हमारी नीतियां इसी दृष्टिकोण से बनाई गई थीं।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने सोमवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में आयोजित अरावली शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय हित हमेशा से भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत रहा है और रहेगा। भारत किसी भी बाहरी दबाव या अंतरराष्ट्रीय समीकरण के तहत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक छात्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत ने हमेशा अपने राष्ट्रीय हित में निर्णय लिए हैं। अतीत में भी, भारत-सोवियत संबंधों के दौर में, हमारी नीतियां इसी दृष्टिकोण से बनाई गई थीं। उस समय हम अमेरिका-पाकिस्तान-चीन त्रिकोण से घिरे हुए थे। ऐसे में तटस्थ रहना संभव नहीं था; हमें वही करना था जो हमारे हित में था।

उन्होंने आगे कहा कि भारत की विदेश नीति समय और परिस्थितियों से निर्धारित होती रही है। सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अंतिम निर्णय में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। यह शिखर सम्मेलन जेएनयू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से किया गया।