दिल्ली में बढ़ती आत्महत्याओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार की नई पहल, पिछले सात सालों की रिपोर्ट नें चौंकाया

दिल्ली में आत्महत्या के मामलों में वृद्धि हो रही है जिसका मुख्य कारण कोविड-19 के बाद तनाव और पारिवारिक कलह है। इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार 100 नए मानसिक स्वास्थ्य केंद्र खोल रही है। इन केंद्रों पर मुफ्त परामर्श योग और ध्यान जैसी सुविधाएँ मिलेंगी। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा ताकि लोग आसानी से मदद ले सकें।

अनूप कुमार सिंह, जागरण। राष्ट्रीय राजधानी में अवसाद, पारिवारिक कलह और अन्य कारणों से आत्महत्याओं की संख्या में वृद्धि हुई है। कोविड-19 महामारी के बाद से मामलों में विशेष रूप से वृद्धि हुई है। कोविड-19 से पहले, यह संख्या सालाना लगभग 2,500 थी। कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद, यह संख्या 3,000 को पार कर गई है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में आत्महत्याओं की संख्या सबसे अधिक है, जहाँ औसतन प्रतिदिन नौ आत्महत्याएँ होती हैं। यह स्थिति चिंताजनक है। केंद्र और दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने इस समस्या से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत, लोगों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए दिल्ली में 100 नए सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित करने की योजना है। इन केंद्रों के इसी महीने चालू होने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों में मनोचिकित्सक और परामर्शदाता निःशुल्क परामर्श, योग सत्र, ध्यान, समूह चर्चा और मानसिक चिकित्सा के माध्यम से तनाव दूर करने का काम करेंगे। वर्तमान में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की तरह ऐसे केंद्र उपलब्ध नहीं हैं, जिससे व्यक्तियों को प्रारंभिक परामर्श प्राप्त करने में कठिनाई होती है। जिस तरह इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज किया जाता है, उसी तरह तनाव, अवसाद या पारिवारिक कलह से जूझ रहे लोगों को भी बेहतर परामर्श के लिए एक केंद्र मिलेगा।

जब अधिकारियों से पूछा गया कि लोग इन केंद्रों तक कैसे पहुँच पाएँगे, तो उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि उनके आस-पड़ोस में किसी को परामर्श की ज़रूरत है, तो वे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र को सूचित कर सकते हैं। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी है, जिसका इस्तेमाल सूचना देने के लिए किया जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर काउंसलर घर-घर भी जा सकते हैं।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा, "हमारा लक्ष्य 2026 तक सभी 100 केंद्र खोलना है। पहले 20 केंद्र उत्तर, पश्चिम और दक्षिण ज़िलों में स्थापित किए जाएँगे, जहाँ आत्महत्या की दर सबसे ज़्यादा है। यह तनाव-मुक्त दिल्ली की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।"

जिला केंद्रों की संख्या उत्तरी दिल्ली जिला: 12 केंद्र, जिनका मुख्य ध्यान रोहिणी, मंगोलपुरी और नरेला जैसे घनी आबादी वाले इलाकों पर होगा। ये केंद्र सामुदायिक केंद्रों और स्कूलों के पास स्थित होंगे।

उत्तर-पश्चिमी दिल्ली: 10 केंद्र। अशोक विहार, रोहिणी एक्सटेंशन और कंझावला जैसे इलाकों में पेशेवरों के लिए कॉर्पोरेट कार्यशालाओं पर ज़ोर।

पश्चिमी दिल्ली: राजौरी गार्डन, द्वारका और उत्तम नगर में 11 केंद्र। घर-घर पहुँच के लिए मोबाइल इकाइयों के साथ एकीकृत।

नई दिल्ली ज़िला: कनॉट प्लेस, मंडी हाउस और इंडिया गेट के आसपास के केंद्रीय इलाकों में आठ केंद्र। पर्यटकों और प्रवासी पेशेवरों के लिए विशेष सत्र।

मध्य दिल्ली: करोल बाग, सदर बाज़ार और चांदनी चौक में नौ केंद्र। बुजुर्गों और महिलाओं के लिए समर्पित परामर्श क्षेत्र।

दक्षिणी दिल्ली: ग्रेटर कैलाश, साकेत और लाजपत नगर जैसे इलाकों में 12 केंद्र। योग और माइंडफुलनेस सत्रों पर विशेष ध्यान।

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली: द्वारका उपनगर, वसंत विहार और महिपालपुर में 10 केंद्र। हवाई अड्डे के पास रहने वाले प्रवासियों के लिए चौबीसों घंटे हेल्पलाइन एकीकरण।

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली: ओखला, कालकाजी और फरीदाबाद रोड क्षेत्र में नौ केंद्र। औद्योगिक क्षेत्रों के पास कामगार वर्ग के लिए सुलभ।

पूर्वी दिल्ली: 11 केंद्र। मयूर विहार, लक्ष्मी नगर और गाजियाबाद के सीमावर्ती इलाकों में। हॉस्टल और कोचिंग सेंटरों के पास।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली: आठ केंद्र। बुराड़ी, शाहदरा और गोकुलपुरी में। सीमावर्ती इलाकों में सामुदायिक जागरूकता शिविर। विशेषज्ञ क्या कहते हैं आईएचबीएएस के पूर्व निदेशक डॉ. निमेश जी. देसाई का कहना है कि कोविड-19 ने मानसिक स्वास्थ्य संकट को उजागर किया है। मोबाइल और इंटरनेट क्रांति ने इस संकट को और बढ़ा दिया है। देश में वर्तमान में 88 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं।

ग्लोबल डिजिटल टाइम रिपोर्ट के अनुसार, औसत भारतीय प्रतिदिन छह से आठ घंटे इंटरनेट का उपयोग करता है। इनमें अवसाद और अकेलापन ज़्यादा पाया जाता है। सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र जैसी पहल आत्महत्या के मामलों को रोकने में कारगर साबित हो सकती है।