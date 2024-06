Delhi Water Crisis: सुप्रीम कोर्ट ने AAP के झूठ का किया पर्दाफाश, दिल्ली जल संकट पर सचदेवा ने केजरीवाल पर साधा निशाना

वह आइएनडीआइ गठबंधन के साथी कांग्रेस (Congress News) शासित हिमाचल प्रदेश से अतिरिक्त पानी की मांग नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को अतिरिक्त पानी देने के लिए कहा। प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा दिल्ली में जल संकट आम आदमी पार्टी सरकार की गंदी राजनीति के कारण है।

टैंकर माफिया को बढ़ावा दे रही है यह सरकार। टैंकर माफिया के साथ मिलकर दिल्लीवासियों को आप नेता पानी बेच रहे हैं। दिल्ली (Delhi News) में पानी की बर्बादी व चोरी हो रही है। आप सरकार ने जल बोर्ड (Delhi Jal Board) को भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया है।

I thank the Hon'ble Supreme Court for standing with the people of Delhi during this unprecedented water crisis.

This is a time that calls for coordinated effort above all else, and the SC order marks a victory for the people of Delhi and their right to water. https://t.co/wkeoTMfLzr— Atishi (@AtishiAAP) June 6, 2024