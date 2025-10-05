दिल्ली में इस दिन सरकारी अवकाश घोषित, बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज; रेखा गुप्ता सरकार का फैसला
दिल्ली सरकार ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर 7 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालय स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। राजधानी में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा जिनमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगी। दिल्ली सचिवालय में 6 अक्टूबर को भी एक विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में 7 अक्टूबर (मंगलवार) को दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों में सरकारी अवकाश रहेगा।
दिल्ली सरकार ने फैसला लेते हुए रविवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। इस फैसले के बाद मंगलवार को दिल्ली में सभी सरकारी दफ्तरों के साथ साथ स्कूल-कॉलेजों में भी छुट्टी रहेगी।
इस अवसर पर राजधानी भर में विविध कार्यक्रमों, शोभायात्राओं और श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वयं भागीदारी करेंगी।
महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली सरकार 6 अक्टूबर को भी दिल्ली सचिवालय में एक कार्यक्रम का आयोजन करेगी।
