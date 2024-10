Ravan Dahan in Delhi 2024: दशहरा पर राष्ट्रपति मुर्मु और PM मोदी ने किया रावण दहन, धू-धूकर जला दशानन

इसके अलावा लालकिला के पास होने वाली लवकुश रामलीला में अभिनेता अजय देवगन, फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी और अभिनेत्री करीना कपूर भी आएंगी। जहां वो रावण दहन करेंगे। वही, नव श्री धार्मिक में भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव पुतला दहन करेंगे।

तीर छोड़ते राष्ट्रपति व पीएम

#WATCH | Delhi: Effigies of Ravana, Meghnad and Kumbhakarna being burnt at Madhav Das Park, Red Fort as part of #Dussehracelebrations, in the presence of President Droupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi



(Source: DD News)