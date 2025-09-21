Language
    चोरी के स्मार्टफोन के साथ रैपिडो चालक गिरफ्तार, जेबकतरों के साथ मिलकर करता था ये काम

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 09:59 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने चोरी के स्मार्टफोन खरीदने-बेचने के आरोप में एक रैपिडो चालक सलीम खान को गिरफ्तार किया है। वह जेबकतरों से सस्ते में फोन खरीदकर गिरोह को बेचता था। पुलिस ने उसके पास से चोरी के 11 स्मार्टफोन एक पिस्तौल और दो कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी रैपिडो की आड़ में यह धंधा करता था। पुलिस ने उसे सीमापुरी गोलचक्कर के पास से गिरफ्तार किया।

    चोरी के स्मार्टफोन खरीदने-बेचने के आरोप में एक रैपिडो चालक सलीम खान गिरफ्तार। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने चोरी के स्मार्टफोन खरीदने-बेचने के आरोप में एक रैपिडो चालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी दिल्ली मेट्रो और बसों में सफर करने वाले जेबकतरों से सस्ते दामों में स्मार्टफोन खरीदता था और फिर उन्हें एक गिरोह को ऊंचे दामों पर बेच देता था।

    आरोपी के पास से चोरी के 11 स्मार्टफोन, एक पिस्तौल और दो कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस को उस पर शक न हो, इसलिए वह रैपिडो बाइक चलाने की आड़ में यह धंधा करता था।

    डीसीपी अपराध शाखा विक्रम सिंह के अनुसार, गिरफ्तार रैपिडो चालक का नाम सलीम खान है। वह उत्तर-पूर्वी जिले के पुराना मुस्तफाबाद का रहने वाला है। अपराध शाखा को विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी जिले में सक्रिय मोबाइल चोरी करने वाले गिरोहों और उनके नेटवर्क की जांच और उन्हें पकड़ने के निर्देश दिए गए थे। इसी जांच के बाद पुलिस टीम ने सलीम खान को गिरफ्तार कर लिया।

    एसीपी कैलाश चंद्र और इंस्पेक्टर सुनील कुमार कुंडू के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने शनिवार को सीमापुरी गोलचक्कर के पास से सलीम खान को गिरफ्तार किया।

    पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि रैपिडो चलाते समय वह चोरी के मोबाइल फोन के खरीदारों और ट्रांसपोर्टरों के संपर्क में आया था। फिर वह चोरी के फोन वसीम नाम के एक आदमी को बेच देता था, जो कीमत और अंतिम खरीदार पर बातचीत करता था। सलीम अक्सर वसीम को मोबाइल फ़ोन बेचता था। अपनी सुरक्षा के लिए वह एक पिस्तौल रखता था।

    19 मार्च को, सलीम ने उत्तर प्रदेश के डीएलएफ भोपुरा में वसीम से ग्यारह चोरी के मोबाइल फ़ोन भी ख़रीदे थे। घर लौटते और डिलीवरी के निर्देशों का इंतज़ार करते हुए, उसे सीमापुरी गोलचक्कर के पास पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया।