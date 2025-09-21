चोरी के स्मार्टफोन के साथ रैपिडो चालक गिरफ्तार, जेबकतरों के साथ मिलकर करता था ये काम

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने चोरी के स्मार्टफोन खरीदने-बेचने के आरोप में एक रैपिडो चालक सलीम खान को गिरफ्तार किया है। वह जेबकतरों से सस्ते में फोन खरीदकर गिरोह को बेचता था। पुलिस ने उसके पास से चोरी के 11 स्मार्टफोन एक पिस्तौल और दो कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी रैपिडो की आड़ में यह धंधा करता था। पुलिस ने उसे सीमापुरी गोलचक्कर के पास से गिरफ्तार किया।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने चोरी के स्मार्टफोन खरीदने-बेचने के आरोप में एक रैपिडो चालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी दिल्ली मेट्रो और बसों में सफर करने वाले जेबकतरों से सस्ते दामों में स्मार्टफोन खरीदता था और फिर उन्हें एक गिरोह को ऊंचे दामों पर बेच देता था।

आरोपी के पास से चोरी के 11 स्मार्टफोन, एक पिस्तौल और दो कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस को उस पर शक न हो, इसलिए वह रैपिडो बाइक चलाने की आड़ में यह धंधा करता था। डीसीपी अपराध शाखा विक्रम सिंह के अनुसार, गिरफ्तार रैपिडो चालक का नाम सलीम खान है। वह उत्तर-पूर्वी जिले के पुराना मुस्तफाबाद का रहने वाला है। अपराध शाखा को विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी जिले में सक्रिय मोबाइल चोरी करने वाले गिरोहों और उनके नेटवर्क की जांच और उन्हें पकड़ने के निर्देश दिए गए थे। इसी जांच के बाद पुलिस टीम ने सलीम खान को गिरफ्तार कर लिया।

एसीपी कैलाश चंद्र और इंस्पेक्टर सुनील कुमार कुंडू के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने शनिवार को सीमापुरी गोलचक्कर के पास से सलीम खान को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि रैपिडो चलाते समय वह चोरी के मोबाइल फोन के खरीदारों और ट्रांसपोर्टरों के संपर्क में आया था। फिर वह चोरी के फोन वसीम नाम के एक आदमी को बेच देता था, जो कीमत और अंतिम खरीदार पर बातचीत करता था। सलीम अक्सर वसीम को मोबाइल फ़ोन बेचता था। अपनी सुरक्षा के लिए वह एक पिस्तौल रखता था।