दिल्ली के रोहिणी में रामलीला मंच पर ऑपरेशन सिंदूर, आत्मनिर्भर भारत की दिखेगी झलक

रोहिणी सेक्टर-23 में सनातन संस्कारम द्वारा रामलीला का आयोजन किया जा रहा है जिसका नेतृत्व मंत्री रविंद्र सिंह इंद्राज कर रहे हैं। 10 एकड़ में फैले आयोजन स्थल पर 150 फीट चौड़ा मंच बनाया गया है जहां ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखेगी। रामलीला में रामायण के प्रसंगों को आसुरक्षा के लिए 125 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। रोहिणी सेक्टर-23 में इस वर्ष पहली बार "सनातन संस्कारम" नाम की संस्था की तरफ से रामलीला व दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का नेतृत्व दिल्ली सरकार के मंत्री रविंद्र सिंह इंद्राज कर रहे हैं। रामलीला कमेटी अध्यक्ष कपिल ने बताया कि यहां रामलीला आयोजन स्थल लगभग 10 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। 150 फीट चौड़ा और 75 फीट ऊंचा मंच तैयार किया गया है।

मंच पर ऑपरेशन सिंदूर, आत्मनिर्भर भारत और इसरो जैसी उपलब्धियों से जुड़ी विशेष झलकियां भी देखने को मिलेंगी। रामायण के विभिन्न प्रसंगों को आधुनिक तकनीक के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। महासचिव कमल पाहुजा ने बताया कि परिसर में करीब 125 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सात हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है।

मंत्री इंद्रराज ने बताया कि दशहरे वाले दिन रावण, मेघनाद और कुम्भकर्ण के ऊंचे ऊंचे पुतलों का दहन पूरी तरह से इको फ्रेंडली तरीके से होगा। यहां हर रोज अभिनेता, खिलाड़ी, से लेकर कई समाजसेवी व सफाई कर्मचारी, और शिक्षक आदि विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। रामलीला में युवा पीढ़ी को अपने धर्म, संस्कृति और संस्कारों से रूबरू करवाने के लिए बेहद जरूरी हैं।

गणेश पूजन के साथ रामलीला की हुई शुरुआत रोहिणी सेक्टर-24 में 18 वर्षों आयोजित होने वाली श्री राम लखन लीला समिति की शुरुआत रविवार को गणेश पूजन के साथ शुरू हुई। इस मौके पर चेयरमैन रिठाला से विधायक कुलवंत राणा ने लोगों से भगवान श्रीराम का जीवन धर्म और कर्तव्य का प्रतीक है। भगवान राम की कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा, सत्य के प्रति निष्ठा और करुणा आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है, जो धर्म, सत्यनिष्ठा और एक न्यायपूर्ण एवं सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण के महत्व पर बल देती है।