दिल्ली में बंद पड़े राजघाट बिजली संयंत्र की भूमि का किया जाएगा उपयोग, डीडीए करेगा इसमें बड़ा बदलाव

दिल्ली सरकार राजघाट बिजली संयंत्र की जमीन का उपयोग करने की योजना बना रही है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने विस्तृत परियोजना योजना बनाने के आदेश दिए हैं। पहले इस जमीन का उपयोग नए दिल्ली सचिवालय के निर्माण के लिए प्रस्तावित था। 2015 में बंद हुआ यह संयंत्र डीडीए की 45 एकड़ जमीन पर है। पिछले साल डीडीए ने इसे मनोरंजन केंद्र में बदलने का प्रस्ताव रखा था।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार बंद पड़े राजघाट बिजली संयंत्र की ज़मीन का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। सरकार ने संयंत्र के भूमि उपयोग के लिए एक विस्तृत परियोजना योजना तैयार करने के आदेश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश वर्मा ने अपने विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह आदेश जारी किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इससे पहले, दिल्ली सरकार ने इस ज़मीन का इस्तेमाल नए दिल्ली सचिवालय के निर्माण के लिए करने का प्रस्ताव रखा था, क्योंकि यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के पास प्लेयर्स बिल्डिंग में मौजूदा सचिवालय से इसकी निकटता का हवाला दिया गया था।

राजघाट संयंत्र, जिसे 2015 में पर्यावरणीय चिंताओं के कारण बंद कर दिया गया था, डीडीए के स्वामित्व वाली 45 एकड़ ज़मीन पर फैला है, जिसमें 33 एकड़ अतिरिक्त ज़मीन उपलब्ध है। हालाँकि, इसका उपयोग अभी भी अस्पष्ट है। लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि नए सचिवालय के निर्माण के लिए अभी तक कोई जगह तय नहीं हुई है; प्रस्ताव अभी भी योजना के चरण में है। पिछले साल, डीडीए ने अप्रयुक्त बिजली संयंत्र को एक मनोरंजन केंद्र में बदलने का प्रस्ताव रखा था।