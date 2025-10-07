Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में बंद पड़े राजघाट बिजली संयंत्र की भूमि का किया जाएगा उपयोग, डीडीए करेगा इसमें बड़ा बदलाव

    By V K Shukla Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 11:34 PM (IST)

    दिल्ली सरकार राजघाट बिजली संयंत्र की जमीन का उपयोग करने की योजना बना रही है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने विस्तृत परियोजना योजना बनाने के आदेश दिए हैं। पहले इस जमीन का उपयोग नए दिल्ली सचिवालय के निर्माण के लिए प्रस्तावित था। 2015 में बंद हुआ यह संयंत्र डीडीए की 45 एकड़ जमीन पर है। पिछले साल डीडीए ने इसे मनोरंजन केंद्र में बदलने का प्रस्ताव रखा था।

    prefferd source google
    Hero Image
    दिल्ली सरकार राजघाट बिजली संयंत्र की जमीन का उपयोग करने की योजना बना रही है।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार बंद पड़े राजघाट बिजली संयंत्र की ज़मीन का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। सरकार ने संयंत्र के भूमि उपयोग के लिए एक विस्तृत परियोजना योजना तैयार करने के आदेश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश वर्मा ने अपने विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह आदेश जारी किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इससे पहले, दिल्ली सरकार ने इस ज़मीन का इस्तेमाल नए दिल्ली सचिवालय के निर्माण के लिए करने का प्रस्ताव रखा था, क्योंकि यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के पास प्लेयर्स बिल्डिंग में मौजूदा सचिवालय से इसकी निकटता का हवाला दिया गया था।

    राजघाट संयंत्र, जिसे 2015 में पर्यावरणीय चिंताओं के कारण बंद कर दिया गया था, डीडीए के स्वामित्व वाली 45 एकड़ ज़मीन पर फैला है, जिसमें 33 एकड़ अतिरिक्त ज़मीन उपलब्ध है। हालाँकि, इसका उपयोग अभी भी अस्पष्ट है।

    लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि नए सचिवालय के निर्माण के लिए अभी तक कोई जगह तय नहीं हुई है; प्रस्ताव अभी भी योजना के चरण में है। पिछले साल, डीडीए ने अप्रयुक्त बिजली संयंत्र को एक मनोरंजन केंद्र में बदलने का प्रस्ताव रखा था।

    अधिकारियों ने बताया कि मनोरंजन केंद्र के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सलाहकार नियुक्त करने हेतु मार्च 2025 में निविदा जारी की गई थी और मूल्यांकन प्रक्रिया जारी है।