Rain in Delhi: दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश का दौर शुरू, उमस भरी गर्मी से मिली राहत

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली-एनसीआर में सोमवार को लोगों की सुबह खुशनुमा मौसम के साथ हुई। दिल्ली में हुई हल्की बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग की मानें तो आने वाले 3 से 4 दिनों तक कमोबेश मौसम का हाल ऐसा ही बना रहेगा।

IMD के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर (Delhi NCR Weather Today) के लोगों को आज से अगले तीन दिनों तक गर्मी से राहत मिलेगी। आज दिल्ली में हल्की बारिश होने की उम्मीद है। इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। अधिकतम तापमान 38 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 27 डिग्री पर आ सकता है।

#WATCH | Delhi witnesses a change in weather and receives rainfall this morning. Visuals from Kartavya Path. pic.twitter.com/nzqJoBcZvM