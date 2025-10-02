दशहरा पर पहली बार यमुनापार पहुंचेंगे पीएम मोदी, आतंकियों के पुतलों सहित करेंगे रावण का भी दहन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार यमुनापार दिल्ली में दशहरा मनाएंगे। आईपी एक्सटेंशन के उत्सव ग्राउंड में श्रीरामलीला कमेटी के विजयदशमी महोत्सव में वे रावण के पुतले का दहन करेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं जिसमें अर्धसैनिक बल और पुलिसकर्मी शामिल हैं। इस साल पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के विरोध में आतंकियों का पुतला भी जलाया जाएगा।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहली बार बृहस्पतिवार को यमुनापार में दशहरा मनाएंगे। पीएम आईपी एक्सटेंशन स्थित उत्सव ग्राउंड में श्रीरामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ के विजयदशमी महोत्सव में सीएम रेखा गुप्ता, केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ रावण के पुतले का दहन करेंगे। पीएम को लेकर यमुनापार के लोगों के साथ ही लीला में अभिनय करने वाले कलाकार उत्सुक हैं। पहलगाम के आतंकियों का पुतला भी जलाया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। अर्धसैनिक बल को भी सुरक्षा में लगाया गया है। 500 पुलिसकर्मी सुरक्षा में लगाए गए हैं।

कड़ी सुरक्षा के बीच 5500 लोग होंगे शामिल समिति के कोषाध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल ने बताया कि पुलिस ने 5500 लोगों की लीला में आने की अनुमति दी है। वीआईपी आमंत्रण कार्ड जिनके पास हैं, वही लीला देखने के लिए आ सकते हैं। कार्ड के साथ ही पुलिस उनकी पहचान के लिए आधार कार्ड या अन्य कोई एक दस्तावेज देखेगी। उसके बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। किसी तरह का बैग ले जाने की अनुमति नहीं होगी। शाम चार बजे से पहले लोगों को लीला स्थल में प्रवेश करना होगा। मंच से 45 फीट दूर दर्शक बैठेंगे। रावण के पुतले मैदान में खड़े कर दिए हैं। पहले लीला दिखाई जाएगी और उसके बाद पीएम पुतले का दहन करेंगे।