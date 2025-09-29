Language
    दशहरा पर यमुनापार में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, पीएमओ ने दी अनुमति और दर्शकों को ऐसे मिलेगी एंट्री

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 01:22 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दशहरा पर यमुनापार में रहेंगे। वे आईपी एक्सटेंशन स्थित उत्सव ग्राउंड में रामलीला में रावण के पुतले का दहन करेंगे। पीएमओ ने इसकी अनुमति दे दी है। दिल्ली पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था संभाल ली है। रामलीला समिति को विज्ञापन पीएम के आने से पहले ढकने के निर्देश दिए गए हैं।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशहरा पर यमुनापार में रहेंगे।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशहरा पर यमुनापार में रहेंगे। आइपी एक्सटेंशन स्थित उत्सव ग्राउंड में आयोजित रामलीला में रावण के पुतले का दहन करेंगे। पीएमओ ने अनुमति दे दी है।

    वहीं, दिल्ली पुलिस व प्रशासन ने कमान संभाल ली है। लीला में लगे विज्ञापन को समिति को पीएम के आने से पहले ढकना होगा। तीन स्तर पर पीएम की सुरक्षा होगी। दर्शकों को सिर्फ आमंत्रण पत्र से प्रवेश मिलेगा।

