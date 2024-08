ट्रेन में यात्रा करने वालों को खुशखबरी, अब मिलेगा आरामदायक कंबल, तकिया और चादर; रेलवे ने शुरू किया परीक्षण

Blanket pillow and bedsheet available in train रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा के लिए नए-नए आइडिया लाता रहता है। कभी पर्व त्योहरों में भारी भीड़ को देखते स्पेशल ट्रेनें चलाता है। इसी बीच अब यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्हें उनकी सीट पर कंबल तकिया व चादर देने की योजना पर काम कर रहा है। रांची राजधानी के यात्रियों को यह सुविधा फिलहाल मिला है।