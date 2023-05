Parineeti Raghav Roka: सगाई में परी किस रंग का ड्रेस पहनेंगी, डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने पत्रकारों को दिया जवाब

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की सगाई आज शाम को है जिसकी तैयारियां अपने शबाब पर हैं। इस सगाई के लिए सुबह से ही दिल्ली एयरपोर्ट पर मेहमानों का आना जारी है।

सगाई में शामिल होने के लिए परिणीति की बहन अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा भी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। वहीं डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के एयरपोर्ट पर स्पॉट होने से अब यह बात तय हो गई है कि परिणीति उनकी डिजाइन की हुई ऑउटफिट ही पहनेंगी।

ऐसे में जब पत्रकारों ने डिजाइनर मनीष मल्होत्रा को एयरपोर्ट पर देखा तो उनसे ये सवाल पूछ ही लिया कि परिणीति किस रंग की ड्रेस पहनने वाली हैं।

#ParineetiChopra #RaghavChadha journalists ask @ManishMalhotra the color of @ParineetiChopra outfit and see the designer reaction...😂😂😂#PriyankaChopra #ragneeti #RaghavParineetiEngagement #RaghavParineetiRoka pic.twitter.com/5xPutlJ2Ac