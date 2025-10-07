दिल्ली में पुरानी डीटीसी बसों की हालत खराब, 112 से अधिक बसें औसतन हर दिन हुईं खराब

एक आरटीआई के अनुसार दिल्ली में पुरानी डीटीसी बसों की हालत खराब है जिससे जनता को परेशानी हो रही है। पिछले दो सालों में हर दिन औसतन 112 से ज़्यादा बसें खराब हुईं। जनवरी से जुलाई के बीच सड़कों पर बसों के खराब होने की 21123 शिकायतें मिलीं। अधिकारी इन घटनाओं को कम करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल तैनात कर रहे हैं और नियंत्रण कक्ष स्थापित कर रहे हैं।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। बसों की कमी की समस्या से निपटने के लिए पिछली आप सरकार द्वारा स्वीकृत, अपनी सेवा अवधि पूरी कर चुकीं बसें, जनता की सेवा कैसे कर रही थीं, इसका सच एक आरटीआई के ज़रिए सामने आया है। आँकड़े बताते हैं कि पिछले दो सालों में दिल्ली में औसतन हर दिन 112 से ज़्यादा डीटीसी बसें खराब हुईं।

आँकड़ों के अनुसार, 2023 और 2024 के बीच दो साल की अवधि में सरकारी बसें 81,869 बार खराब हुईं, यानी दो साल तक हर घंटे और हर दिन औसतन लगभग पाँच बसें खराब हुईं। आँकड़े बताते हैं कि इस साल जनवरी से जुलाई के बीच, दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) नियंत्रण कक्ष को सड़कों पर बसों के खराब होने की 21,123 शिकायतें मिलीं।

इस साल, उत्तरी क्षेत्र के विभिन्न डिपो द्वारा संचालित 8,598 बसें खराब हुईं। उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत रोहिणी डिपो 4 में इस वर्ष जनवरी से जुलाई के बीच 1,008 बसें खराब हुईं, जो 2023 में 1,824 और 2024 में इसी अवधि के दौरान 1,249 से कम है।

रोहिणी सेक्टर 37 डिपो में बस खराब होने की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। इस वर्ष 1 जनवरी से 28 जुलाई के बीच 3,014 बसें खराब हुईं। 2023 और 2024 में 4 जनवरी से 28 जुलाई के बीच यह संख्या क्रमशः 686 और 1,007 थी।

नरेला डिपो द्वारा संचालित बसें 3,260 बार खराब हुईं। 2023 और 2024 में 4 जनवरी से 28 जुलाई के बीच क्रमशः 3,140 और 2,970 ऐसी घटनाएँ हुईं। दक्षिणी क्षेत्र में इस वर्ष जनवरी से जुलाई के बीच 8,510 बसें खराब हुईं।

अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन निगम ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए काम कर रहा है। इस साल की शुरुआत में, ऐसी बसों को 15 मिनट के भीतर हटाने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित की गई थी।