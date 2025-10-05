पुरानी दिल्ली को पूर्णतः व्यावसायिक क्षेत्र घोषित करने की मांग, कारोबारियों में सीलिंग के खतरे का डर

दिल्ली व्यापार महासंघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में व्यापारियों ने सांसद रामवीर बिधूड़ी से मुलाकात कर पुरानी दिल्ली में सीलिंग के खतरे पर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद व्यापारियों में असंतोष है। उन्होंने पुरानी दिल्ली को पूरी तरह व्यावसायिक क्षेत्र घोषित करने की मांग की ताकि सीलिंग का डर खत्म हो और व्यापारियों को राहत मिले क्योंकि वे सरकार को राजस्व देते हैं।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली व्यापार महासंघ के अध्यक्ष देवराज बवेजा के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने दक्षिणी दिल्ली से सांसद रामवीर बिधूड़ी से उनके नई दिल्ली स्थित आवास मिलकर पुरानी दिल्ली में सीलिंग के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद व्यापारियों में गहरा असंतोष है और व्यापारी अपनी अजिविका को लेकर चितिंत हैं। ऐसे में जरुरी है कि इस समस्या का समाधान निकाला जाए और सरकार इस मामले में व्यापारियों का साथ दे।

बवेजा ने कहा कि जिन दुकानों पर सीलिंग का खतरा हैं वहां की 90 प्रतिशत दुकानें कई दशक से व्यावसायिक हैं। जबकि रिहायश यहां पर न के ही बराबर रही है। ऐसे में वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए पुरानी दिल्ली क्षेत्र को पूरी तरह व्यावसायिक क्षेत्र घोषित किया जाए। ताकि व्यापारियों को सीलिंग का डर न सताए।