दिल्ली में अवैध पार्कों की कटाई मामले पर हुआ एक्शन, जमा कराया गया पर्यावरण मुआवजा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में एक पार्क की दीवार को नुकसान पहुंचाने के साथ ही पेड़ों की अवैध कटाई और निर्माण कार्यों से फैल रहे प्रदूषण के खिलाफ दाखिल आवेदन का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कार्यवाही बंद कर दी।

एनजीटी ने रिकॉर्ड पर लिया कि विभिन्न एजेंसियों ने पर्यावरण मुआवजा जमा करने के साथ ही पार्क की टूटी दीवार की मरम्मत भी करा दी गई है। एनजीटी ने रिकॉर्ड पर लिया कि दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) की तरफ से तीन लाख रुपये का पर्यावरण क्षतिपूर्ति दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को जमा की गई है।