दिल्ली हवाई अड्डे पर नया लाउंज चालू, IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल तीन पर हुआ शुरू

नई दिल्ली,पीटीआई। बिजनेस और फर्स्ट क्लास यात्रियों के लिए आईजीआई एयरपोर्ट पर एक नया लाउंज चालू हो गया है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) बुधवार को इस बाबत जानकारी दी है। यह लाउंज टर्मिनल तीन पर शुरू हुआ है। लाउंज का नाम इनकाल्म प्राइव रखा गया है, जो फिलहाल 22 हजार स्क्वायर फीट के क्षेत्रफल पर ही ऑपरेशनल हुआ है। पूर्ण रूप से चालू होने पर यह लाउंज 30 हजार स्क्वायर फीट का क्षेत्रफल कवर करेगा, जिसके बाद पूरे यह लाउंज पूरे भारत में सबसे बड़ा लाउंज बन जाएगा। साथ ही DIAL ने बताया कि इनकाल्म हॉस्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित होगा। बता दें कि दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर फिलवक्त तीन लाउंज बन चुके हैं।

Edited By: Abhi Malviya