नसबंदी के बावजूद बढ़ रही है कुत्तों की आबादी, अब इन लोगों पर लगेगा जुर्माना

दिल्ली में आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद से परेशान होकर एमसीडी ने सख्ती बरतने का फैसला किया है। नसबंदी करने वाली संस्थाओं पर अब लापरवाही बरतने पर जुर्माना लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार स्वास्थ्य मंत्रालय को नसबंदी पर जोर देने को कहा गया है। एमसीडी ने नसबंदी केंद्रों की संख्या बढ़ाने का भी फैसला लिया है ताकि कुत्तों की तादाद को कम किया जा सके।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में हर साल एक लाख से ज़्यादा आवारा कुत्तों की नसबंदी के बावजूद आवारा कुत्तों की संख्या कम न होने पर दिल्ली नगर निगम इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, स्वास्थ्य मंत्रालय को राजधानी में आवारा कुत्तों की नसबंदी पर ज़ोर देने के साथ-साथ ख़तरनाक कुत्तों को अलग रखने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके चलते अब नसबंदी करने वाले एनजीओ पर कड़ी कार्रवाई होगी। लापरवाही बरतने पर जुर्माना भी लगेगा। नसबंदी करने वाले एनजीओ की जवाबदेही बढ़ाने के लिए, एमसीडी ने नियमों में संशोधन कर जुर्माने का प्रावधान करने का फ़ैसला किया है। इन प्रावधानों को 9 अक्टूबर को होने वाली स्थायी समिति की बैठक में मंज़ूरी के लिए पेश किया जाएगा।

प्रस्तावित नियमों के तहत, अगर किसी आवारा कुत्ते को रेबीज़ हो जाता है या आवारा कुत्ते के काटने से किसी व्यक्ति की रेबीज़ से मौत हो जाती है, तो नसबंदी के लिए वार्ड में नियुक्त एजेंसी पर उसके वार्षिक भुगतान का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, नसबंदी के बाद आवारा कुत्तों में माइक्रोचिप लगाई जाएगी। यदि नसबंदी कराई गई कुतिया फिर भी पिल्लों को जन्म देती है, तो नसबंदी कराने वाली एजेंसी या स्वयंसेवी संस्था पर उसके वार्षिक भुगतान का दो प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा।

नगर आयुक्त द्वारा स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार, आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण में शामिल स्वयंसेवी संस्थाओं और एजेंसियों की जवाबदेही बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में कोई जवाबदेही नहीं है। नसबंदी की निगरानी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के माध्यम से की जाएगी और नसबंदी के बाद आवारा कुत्तों में माइक्रोचिप लगाई जाएगी। यदि नसबंदी कराई गई कुतिया से पिल्ले पैदा होते हैं, तो एजेंसी या स्वयंसेवी संस्था पर प्रत्येक जन्म पर उसके वार्षिक भुगतान का दो प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में, एमसीडी दिल्ली में आवारा कुत्ते की नसबंदी के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को 900-1000 रुपये प्रदान करती है। प्रस्तावित नियमों के तहत, यदि उल्लंघन पाया जाता है, तो एजेंसियों को कटौती के साथ भुगतान किया जाएगा।

एमसीडी के प्रस्ताव के अनुसार, आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए आवारा मादा कुत्तों की नसबंदी में प्राथमिकता दी जाएगी। दैनिक जागरण द्वारा प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, एमसीडी आवारा कुत्तों की नसबंदी पर सालाना ₹13 करोड़ से अधिक खर्च करती है। दिल्ली में एक लाख से अधिक आवारा कुत्तों की नसबंदी की जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसके परिणाम दिखाई नहीं दे रहे हैं।

सरकारी कार्यालयों से लेकर रिहायशी इलाकों और बाजारों तक, आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। नतीजतन, निगम के पशु चिकित्सा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1.35 लाख आवारा कुत्तों की नसबंदी करने के लक्ष्य के साथ ₹13.5 करोड़ खर्च करने की मंजूरी मांगी है। मार्च से जून के बीच, 42,761 आवारा कुत्तों की नसबंदी की गई है, और एजेंसियों के पास ₹4.25 करोड़ का भुगतान लंबित है।

नसबंदी केंद्रों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव एमसीडी आवारा कुत्तों की नसबंदी में तेज़ी लाने के लिए इन केंद्रों की संख्या बढ़ाने पर काम कर रही है। वर्तमान में, 20 नसबंदी केंद्र कार्यरत हैं। इन केंद्रों की संख्या बढ़ाने और नसबंदी में तेज़ी लाने के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढाँचा विकसित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए जल्द ही प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएँगे। आवारा कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और माइक्रोचिप लगाई जाएगी।