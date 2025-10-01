Language
    कोविड के दौरान मरने वाले 10 सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को राहत, सरकार देगी 1 करोड़ रुपये का मुआवजा

    By V K Shukla Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 11:01 PM (IST)

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोविड-19 महामारी में जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि देने का फैसला किया है। पिछली सरकार के समय से लंबित मामलों पर अब मंत्रियों का एक समूह निर्णय लेगा। मुख्यमंत्री ने प्रक्रियागत देरी पर खेद व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

    सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि देने का फैसला किया है। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। कोविड-19 महामारी के दौरान जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अब पांच साल बाद एक-एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि मिलेगी। पिछली सरकार के समय से ऐसे 10 मामलों की फाइलें धूल फांक रही थीं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मामले में कार्रवाई की है।

    सरकार ने कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामलों पर निर्णय लेने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, कपिल मिश्रा और डॉ. पंकज सिंह शामिल हैं। इस समूह में संभागीय आयुक्त नीरज सेमवाल और जिलाधिकारी अमोल श्रीवास्तव को भी शामिल किया गया है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि समूह ऐसे सभी मामलों की लगातार सुनवाई कर रहा है। आने वाले दिनों में अनुग्रह राशि पाने वाले कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है।

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि प्रक्रियागत बाधाओं और अन्य कारणों से इस मामले में अनुग्रह राशि लगभग पांच साल तक रोकी गई थी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है।

    उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कोविड-19 महामारी के कारण जान गंवाने वाले सभी कर्मचारियों को यह अनुग्रह राशि प्रदान करेगी।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में दिल्ली सरकार के डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों, शिक्षकों और अन्य अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा की है।