    लखपत कटारिया हत्याकांड: प्रॉपर्टी विवाद या आपसी रंजिश का नतीजा मान रही पुलिस, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही

    By amit bhatia Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 02:00 AM (IST)

    दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर में प्रॉपर्टी डीलर लखपत सिंह कटारिया की हत्या से सनसनी फैल गई है। पुलिस संपत्ति विवाद या पुरानी रंजिश के चलते हत्या होने की आशंका जता रही है। पुलिस टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। मालवीय नगर के बेगमपुर में शुक्रवार सुबह प्रापर्टी डीलर लखपत सिंह कटारिया की हत्या के मामले में पुलिस प्रॉपर्टी विवाद या आपसी रंजिश का नतीजा मान रही है। इस बारे में अभी पुलिस कुछ भी खुलकर नहीं बोल रही है।

    पुलिस का कहना है कि मामले की सभी कोणों से जांच की जा रही है और कई टीमें आरोपितों की तलाश में जुटी हैं। सूत्रों के अनुसार इस मामले में पुलिस कुछ लोगों से पूछताछ भी कर रही है। हालांकि घटना के 24 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा है।

    मालवीय नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत विजय मंडल पार्क में प्रॉपर्टी डीलर लखपत सिंह कटारिया की दो बदमाशों ने तीन गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले की जांच करते हुए पुलिस घटनास्थल के आसपास व बदमाशों के आने व जाने के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपितों की पहचान की जा सके। पुलिस का कहना है कि तकनीकी सर्विलांस का इस्तेमाल कर सुराग जुटाए जा रहे हैं।

    पुलिस ने शक के आधार पर कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। सूत्रों के मुताबिक यह हत्या प्रापर्टी विवाद या आपसी रंजिश का नतीजा हो सकती है। वहीं लखपत सिंह कटारिया के स्वजन ने वारदात के बाद बताया था कि उनके घर के पास बने एक मंदिर की जमीन के साथ लगती जमीन को झुग्गीवासी कब्जाना चाहते थे, जिसका लखपत विरोध कर रहे थे।

    ऐसे में उन्होंने आशंका जताई थी लखपत सिंह की हत्या यह भी वजह हो सकती है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है और जल्द ही आराेपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।