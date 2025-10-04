Language
    गोपालपुर में बनेगा नया सब स्टेशन, सिविल लाइंस में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली तैयार करने का प्रस्ताव

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 05:31 AM (IST)

    दिल्ली में बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) ने 400 केवी का सब-स्टेशन बनाने का फैसला किया है। मंडोला सब-स्टेशन पर निर्भरता कम करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है क्योंकि इसमें खराबी आने से उत्तरी दिल्ली में बिजली आपूर्ति बाधित होती है। गोपालपुर में भी एक नया सब-स्टेशन बनाने की योजना है ताकि निवासियों को परेशानी न हो।

    उत्तरी दिल्ली में बिजली आपूर्ति सुधारने को गोपालपुर में बनेगा नया सब स्टेशन

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मंडोला स्थित पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के 400 केवी के सब स्टेशन से पूर्वी दिल्ली के साथ ही उत्तरी दिल्ली के बड़े क्षेत्र में बिजली आपूर्ति होती है। अगस्त में इसमें खराबी आने से उत्तरी दिल्ली के कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहले भी इसमें खराबी आने से दिल्ली के बिजली आपूर्ति बाधित हो चुकी है। इस सब स्टेशन पर निर्भरता कम करने के लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) 400 केवी का सब स्टेशन स्थापित करेगा।

    दिल्ली की परिचालन समन्वय समिति की गत दिनों हुई बैठक में भी उत्तरी दिल्ली में बिजली आपूर्ति प्रणाली को मजबूत करने पर चर्चा हुई। गाजियाबाद जिला में स्थित मंडोला सब स्टेशन से दिल्ली को 1200 मेगावाट बिजली प्राप्त होती है। इसमें किसी तरह की खराबी आने से उत्तरी दिल्ली के कुछ हिस्सों, मेट्रो नेटवर्क और कश्मीरी गेट स्थित अंतरराष्ट्रीय बस टर्मिनल में बिजली आपूर्ति प्रभावित होती है।

    अगस्त में सिविल लाइंस क्षेत्र सहित उत्तरी दिल्ली के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई थी जिससे लगभग आठ लाख निवासी प्रभावित हुए थे। पिछले वर्ष जून में भी इस तरह की समस्या हुई थी। इसके समाधान के लिए गोपालपुर में नया सब स्टेशन बनाने की योजना है।

    डीटीएल के सामने 220 केवी सरिता विहार सब स्टेशन को तिमारपुर 220 केवी सब स्टेशन से जोड़ने का भी प्रस्ताव दिया है। इससे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बेहतर होगी। सिविल लाइंस में राजनिवास, मुख्यमंत्री आवास और विधानसभा भी स्थित है। इनमें बिजली आपूर्ति की परेशानी न हो इसके लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित करने की योजना तैयार करने को कहा गया है।

    मई में दक्षिणी दिल्ली के किलोकरी में यह प्रणाली स्थापित की गई है। ग्रिड से आने वाली बिजली आपूर्ति में किसी तरह की बाधा उत्पन्न होने पर भी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली से आपूर्ति होती रहेगी।