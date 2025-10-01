Delhi Old Age Pension: दिल्ली में पेंशन के लिए बुजुर्गों से फिर लिए जाएंगे आवेदन, जल्द शुरू होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन

दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन अगले सप्ताह तक फिर से शुरू होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर 50000 बुजुर्गों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की गई थी जिसके बाद से ही वेबसाइट पर आवेदनों की बाढ़ आ गई है। वर्तमान में 60-69 वर्ष के बुजुर्गों को ₹2000 और 70 वर्ष से अधिक आयु वालों को ₹2500 मासिक पेंशन मिलती है।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन का प्रयास कर रहे लोगों को थोड़ा इंतजार और करना पड़ सकता है। संभावना है कि अगले सप्ताह तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकती है। गौरतलब है कि बीते 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जन्मतिथि दिल्ली में कई अहम परियोजनाओं का उद्घाटन और घोषणाएं की गई थीं। इनमें 50 हजार बुजुर्गों के लिए नई पेंशन शुरू करने की घोषणा भी थी। इसके बाद से ही बड़ी संख्या में बुजुर्गों द्वारा दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर आवेदन का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं।

दिल्ली सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इस पेंशन योजना का आवेदन लेने के लिए वेबसाइट में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। इसके बाद वेबसाइट पर जाकर लोग आवेदन कर सकेंगे। सूत्रों का कहना है कि पेंशन के लिए कुल 50 हजार आवेदन लिए जाएंगे। इन्हें 70 विधानसभा में बराबर वितरित किया जा सकता है। ऐसा किए जाने पर प्रत्येक विधानसभा से 650-700 आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर इस पेंशन योजना के लिए आवेदन किए जाएंगे और सभी दस्तावेज भी ऑनलाइन ही वहीं अपलोड होंगे। दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद पेंशन शुरू की जाएगी। अगर दस्तावेजों में कमी मिलती है तो कार्यालय जाकर वह इससे संबंधित सही जानकारी अधिकारी को दे सकेंगे।