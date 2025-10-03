Language
    दिवंगत वकीलों के परिवारों के लिए नई नीति बनाए, बार काउंसिलों को दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश

    By Vineet Tripathi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 02:37 PM (IST)

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को दिवंगत वकीलों के परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए नीति बनाने का आदेश दिया है। अदालत ने यह निर्देश दर्शन रानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया जिसमें मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत बीमा दावा खारिज कर दिया गया था। अदालत ने बीसीडी की वित्तीय सहायता की सराहना की।

    अदालत ने यह निर्देश दर्शन रानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) को दिवंगत वकीलों के परिजनों की आर्थिक तंगी दूर करने के लिए एक नीति बनाने का निर्देश दिया है।

    दर्शन रानी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने अदालत को अपीलकर्ता जैसे व्यक्तियों की दुर्दशा दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक नीति या योजना बनाने का निर्देश दिया कि किसी वकील की मृत्यु के कारण उनके परिवारों को घोर गरीबी का सामना न करना पड़े।

    पीठ ने कहा कि जब किसी वकील की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, तो आमतौर पर उनके पास कोई आर्थिक सहायता नहीं होती है।

    पीठ ने एक दिवंगत वकील की माँ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उपरोक्त टिप्पणी और आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने अपने बेटे की मृत्यु के कारण मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना (सीएमएडब्ल्यूएस) के तहत ₹10 लाख के जीवन बीमा दावे के भुगतान की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

    याचिका के अनुसार, दिल्ली सरकार ने जीवन बीमा दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि बीमा कवरेज स्वाभाविक रूप से पॉलिसी के सक्रिय रहने पर निर्भर करता है, जबकि इस मामले में, पॉलिसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद भी सक्रिय थी।

    उन्होंने कहा कि दावा इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि उनके बेटे की मृत्यु सीएमएडब्ल्यूएस के लागू होने से पहले हो गई थी। अदालत ने पाया कि वह इस योजना के लाभों की हकदार नहीं थीं, क्योंकि यह केवल वकीलों के जीवनकाल के दौरान ही प्रदान की जाती है।

    हालांकि, पीठ ने यह भी कहा कि बीसीडी ने वकील की मृत्यु के लगभग दो साल बाद तक परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना जारी रखा। बीसीडी की पहल की सराहना करते हुए, पीठ ने कहा कि अदालत की राय में, ऐसी पॉलिसी के अभाव में बीसीडी को आगे कोई सहायता प्रदान करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।

    हालांकि, पीठ ने याचिकाकर्ता को वित्तीय सहायता के लिए बीसीआई और बीसीडी से संपर्क करने की स्वतंत्रता प्रदान की। अदालत ने बीसीआई और बीसीडी से अपीलकर्ता के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भी अनुरोध किया।