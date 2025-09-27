Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'हर घर जल योजना' के तहत 460 परिवारों तक अब पहुंचेगा स्वच्छ जल, मंत्री प्रवेश वर्मा ने किया शुभारंभ

    By lokesh sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 10:30 PM (IST)

    नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने कालीबाड़ी मार्ग स्थित जेजे क्लस्टर से हर घर जल योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य झुग्गी बस्तियों में पाइपलाइन के माध्यम से स्वच्छ जल पहुंचाना है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने इसका शुभारंभ किया। जल जीवन मिशन (अमृत 2.0) के तहत 7.50 करोड़ रुपये की लागत से 45 जेजे क्लस्टर में यह योजना चलाई जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    हर घर जल योजना के तहत 460 परिवारों तक अब पहुंचेगा स्वच्छ जल।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। झुग्गी बस्तियों में वर्षों से पानी की समस्या से जूझ रहे जेजे क्लस्टर के घरों तक अब पाइपलाइन से स्वच्छ जल पहुंचेगा। शनिवार को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने कालीबाड़ी मार्ग स्थित जे जे क्लस्टर से हर घर जल योजना की शुरुआत की। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने इसका शुभारंभ किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एनडीएमसी ने इस योजना को जल जीवन मिशन (अमृत 2.0) के तहत लागू किया है। योजना तीन समूहों ए, बी और सी में चलाई जा रही है, जिसमें कुल 45 जेजे क्लस्टर शामिल हैं। इसकी अनुमानित लागत 7.50 करोड़ रुपये है।

    कालीबाड़ी मार्ग जेजे क्लस्टर से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत लगभग 460 परिवारों को पाइप से पेयजल कनेक्शन मिलेगा। परियोजना का कार्य अगले दो महीनों में पूरा होने की उम्मीद जताई गई है।

    मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि स्वच्छ पेयजल तक पहुंच न केवल जीवन की बुनियादी आवश्यकता है बल्कि जनस्वास्थ्य और सामाजिक सम्मान का भी आधार है। उन्होंने कहा हर घर जल योजना सभी घरों तक पानी पहुंचाने के प्रयास तेजी से जारी रहेंगे।

    एनडीएमसी के अधिकारियों ने जानकारी दी कि ग्रुप ए के अंतर्गत 15 जेजे क्लस्टरों की पहचान की गई थी। इनमें से 8 क्लस्टरों में कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, जबकि बाकी में तेजी से काम चल रहा है। लक्ष्य दिसंबर 2025 तक सभी क्लस्टरों में पाइपलाइन बिछाकर जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

    एनडीएमसी की यह पहल 'हर घर जल' के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक और कदम है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी परिवार स्वस्थ और अधिक सम्मानजनक शहरी जीवन की ओर अग्रसर होने में पीछे नहीं छूटे।