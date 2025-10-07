Language
    Delhi Crime: चार हजार रुपये में खरीदी थी पिस्तौल, खरीददार और विक्रेता हथियार समेत गिरफ्तार

    By dharmendra yadav Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 06:07 AM (IST)

    दिल्ली के भलस्वा डेरी इलाके में पुलिस ने एक राहगीर से देसी पिस्तौल बरामद की। पूछताछ में उसने बताया कि उसने यह हथियार मुकुंदपुर के एक व्यक्ति से खरीदा था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हथियार विक्रेता को भी गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से एक और पिस्तौल बरामद की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। भलस्वा डेरी थाना अंतर्गत मुकुंदपुर के पास छठ घाट पर पुलिस ने एक राहगीर से एक देसी पिस्तौल व एक कारतूस बरामद किया है। पूछताछ के दौरान युवक ने बताया कि उसने मुकुंदपुर के एक व्यक्ति से चार हजार रुपये में हथियार खरीदा था।

    आरोपित ने बताया कि लोगों को डराने के उद्देश्य से पिस्तौल खरीदी थी। इसके बाद पुलिस ने हथियार विक्रेता को भी एक देसी पिस्तौल व एक कारतूस बरामद कर लिया है।

    बाहरी-उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर स्वामी ने बताया कि चार अक्टूबर को अपराह्न लगभग 3:15 बजे नियमित गश्त के दौरान पुलिस ने शुक्ला कालोनी मुकुंदपुर के पास छठ घाट पर एक संदिग्ध पैदल यात्री को रोका। उसकी पहचान डी-ब्लाक, मुकुंदपुर निवासी जतित के रूप में हुई।

    तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी पिस्तौल (कट्टा) और एक ज़िंदा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान आरोपित जतिन ने बताया कि उसने कुछ दिन पहले लोगों को डराने के लिए डी-ब्लाक निवासी सचिन से चार हजार रुपये में यह देसी पिस्तौल और कारतूस खरीदा था। जतिन ने यह भी बताया कि उसने सचिन के पास एक और बंदूक भी देखी थी।

    इसके बाद पुलिस ने सचिन को भी एक देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जिला पुलिस उपायुक्त ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। बरामद देसी पिस्तौलों के स्रोत की गिरफ्तारी और अन्य बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं।