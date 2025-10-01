दिवाली से पहले पटाखों का जखीरा बरामद, छापामारी के दौरान दबोचे गए चार लोग

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तीन अलग-अलग जगहों पर छापामारी कर प्रतिबंधित पटाखे बेचने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 629 किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए। पुलिस ने सदर बाजार अशोक नगर और उत्तम नगर में छापामारी की। आरोपियों में छात्र और व्यापारी शामिल हैं जो त्योहारों के मौसम में मुनाफा कमाने के लिए पटाखों की बिक्री में शामिल थे।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तीन अलग-अलग जगहों पर छापामारी कर प्रतिबंधित पटाखों के भंडारण व बेचने की कोशिश करते चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, इनके कब्जे से 629 किलोग्राम प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए गए हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर प्रतिबंधित पटाखाें की बिक्री व भंडारण पर प्रतिबंध है। बावजूद इसके दिवाली के मौके पर प्रतिबंधित पटाखे बेचने के लिए व्यापारियाें ने भंडारण करना शुरू कर दिया है, जिसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने भी कार्रवाई तेज कर दी है।

डीसीपी आदित्य गौतम का कहना है कि प्रतिबंधित पटाखों की अवैध बिक्री के संबंध में खुफिया जानकारी मिलने पर पुलिस की दो टीमें बनाई गई। इंस्पेक्टर सुनील कुमार कालखंडे के नेतृत्व में एक टीम ने फिल्मिस्तान, सदर बाजार में छापा मार वहां से आशुतोष मिश्रा और आर्यन दुबे को गिरफ्तार किया। दोनों पहाड़ी धीरज, सदर बाजार के रहने वाले हैं।

इनके कब्जे से आठ प्लास्टिक बैग में 148 किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए। दूसरी कार्रवाई में इंस्पेक्टर गौरव चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अशोक नगर मार्केट, एमएस पार्क में छापा मार वहां से राकेश कुमार (न्यू माडर्न शाहदरा) को गिरफ्तार कर लिया। उसकी दुकान से 275 किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए।

पुलिस का कहना है कि आशुतोष मिश्रा और आर्यन दुबे दोनों दोस्त हैं। दोनों दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। उन्होंने त्योहारों के मौसम में अधिक मुनाफा कमाने के इरादे से एक ऑनलाइन प्लेटफार्म से प्रतिबंधित पटाखे खरीदे थे।

राकेश कुमार भी त्योहारों के मौसम में मुनाफा कमाने के लिए पटाखे बेचने का धंधा करता था। इस तरह के अपराध में वह पहले भी संलिप्त रहा है। डीसीपी पंकज कुमार का कहना है कि एक अन्य मामले में एसीपी अशोक शर्मा व इंस्पेक्टर संजय कौशिक के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम ने बिंदापुर, उत्तम नगर में छापा मारा राजेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसकी दुकान की तलाशी में 205.840 किलोग्राम प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए गए।