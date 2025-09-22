दिल्ली के अशोक विहार में सीवर सफाईकर्मी की दम घुटने से मौत, कंस्ट्रक्शन कंपनी का मैनेजर गिरफ्तार

दिल्ली के अशोक विहार में सीवर सफाई के दौरान एक सफाईकर्मी की दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस ने बृजगोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंधक मनोज सक्सेना को गिरफ्तार किया है। कंपनी पर लापरवाही और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का आरोप है। मृतक अरविंद कासगंज का रहने वाला था और बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर में उतरा था।

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। अशोक विहार फेज-2 में सीवर लाइन में सफाई के दौरान दम घुटने से एक सफाईकर्मी की मौत मामले में पुलिस ने बृजगोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंधक मनोज सक्सेना को गिरफ्तार कर लिया है। अशोक विहार पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 106(1) (लापरवाही से मौत), 289 (मानव जीवन को खतरे में डालना) 337 (सबूत के साथ छेड़छाड़) के अलावा मैनुअल स्कैवेंजर प्रतिषेध अधिनियम 2013 की धारा 7 और 9 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस प्रबंधक से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मामले में और भी गिरफ्तारी हो सकती है।

गौरतलब है कि 16 नवंबर की रात करीब 11:36 बजे अशोक विहार फेज-2 स्थित हरिहर अपार्टमेंट के पास सीवर सफाई के दौरान चार सफाईकर्मी सीवर में ही फंस गए। यहां से गुजर रहे एक डिलीवरी ब्वाय ने इन्हें सीवर लाइन से बाहर निकाला। फिर इन्हें आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। जहां सफाईकर्मी अरविंद को मृत घोषित कर दिया गया।

बृजगोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के अन्य कर्मचारियों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस जांच में पता चला कि पिछले कई दिनों से इलाके में सीवर सफाई का काम चल रहा था। मृतक अरविंद उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज के गांव जखेरा का रहने वाला था। जांच के दौरान यह भी पता चला कि सभी सफाईकर्मी बिना सेफ्टी उपकरण के ही सीवर लाइन में उतरे थे।