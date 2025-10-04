Delhi-NCR Weather: अगले चार दिनों के लिए बारिश का पूर्वानुमान, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
दिल्ली में शुक्रवार को बादल छाए रहे लेकिन बारिश नहीं हुई तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को शुष्क मौसम रहेगा लेकिन रविवार से मंगलवार तक वर्षा की संभावना है। सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। बृहस्पतिवार की झमाझम वर्षा के बाद शुक्रवार को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल तो छाए लेकिन वर्षा दर्ज नहीं की गई। अलबत्ता एक दिन पहले के मुकाबले तापमान में दो डिग्री की गिरावट जरूर देखने को मिली। पूर्वानुमान है कि शनिवार को भी शुष्क मौसम बना रहेगा। लेकिन रविवार से मंगलवार तक एक बार फिर वर्षा होने की संभावना है।
बादलों की लुकाछिपी के बीच शुक्रवार को राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से 0.7 डिग्री 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह एक दिन पूर्व की तुलना में करीब दो डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक 23.7 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी का स्तर 100 से 63 प्रतिशत रिकार्ड किया गया।
मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शनिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। धूप भी निकली रहेगी। वर्षा होने की संभावना नहीं है। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमश: 35 और 25 डिग्री रहने के आसार हैं। रविवार से मंगलवार तक वर्षा का जो दूसरा दौर आरंभ होगा, उसमें सोमवार के लिए यलो भी अलर्ट जारी किया गया है। इसी दिन से तापमान में भी गिरावट आनी शुरू हो जाएगी।
