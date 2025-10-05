Delhi News: प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी के बाद दो महिलाओं की हुई मौत, पीड़ित परिवार ने हॉस्पिटल में किया हंगामा

दिल्ली के प्रेम नगर और अशोक विहार में डिलीवरी के बाद दो महिलाओं की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पतालों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। केसर अस्पताल और नॉर्थ दिल्ली नर्सिंग होम पर लापरवाही के आरोप लगे हैं।

संवाद सहयोगी, बाहरी दिल्ली। प्रेम नगर और अशोक विहार में अलग-अलग दो निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद दो महिलाओं के मौत का मामला सामने आया है। मौत के बाद पीड़ित परिवार दोनों ही अस्पताल में जमकर हंगामा किया। नर्सिंग होम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, वहीं, पुलिस ने इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

दोनों ही मामलों में पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, प्रेम नगर स्थित अस्पताल प्रशासन का पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन वह पक्ष देने से बचते दिखे।

पहला मामला प्रेम नगर थाना क्षेत्र का है, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत के बाद पीड़ित परिवार ने केसर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने हथौड़े से ताला तोड़कर अस्पताल परिसर में घुस गए। जहां अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताने लगे।

इस दौरान मृतक महिला के शव एंबुलेंस में रखकर अस्पताल से लेकर सड़क तक लगभग एक घंटे तक हंगामा चलता रहा। जिससे मुबारकपुर रोड पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने लोगों से बातचीत कर उन्हें सड़क से हटाया और यातायात सामान्य कराया। मृतका की पहचान 27 वर्षीय शिवानी के रूप में हुई।

मृतका के पति योगेश सिंह भदौरिया ने बताया कि बीते 25 सितंबर को शिवानी को केसर अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया। बच्चे को जन्म देने के बाद महिला की तबियत बिगड़ने लगी। ऐसी स्थिति में केसर अस्पताल के चिकित्सक उसे दूसरे अस्पताल ले गए। जहां दो अक्तूबर को महिला की मौत गई।

महिला के परिजनों ने केसर अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जब इस मामले को लेकर रिपोर्टर ने अस्पताल प्रशासन से फोन पर उनका पक्ष जानने की कोशिश की, तो अस्पताल प्रशासन की ओर से फोन जरूर उठाया गया। लेकिन अपना पक्ष देने से बचता हुआ नजर आया।

डिलीवरी के बाद महिला की मौत के बाद स्वजन ने किया हंगाम वहीं, अशोक विहार थाना क्षेत्र में गर्भवती महिला की बच्चे को जन्म देने के बाद महिला के मौत का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए, अशोक विहार स्थित नार्थ दिल्ली नर्सिंग होम पर जमकर हंगामा किया।

अस्पताल में पुलिस को बुलाया गया। मृतका की पहचान केशव के रूप में हुई। पुलिस ने महिला का शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए बाबू जगजीवन राम अस्पताल में सुरक्षित रखवा दिया गया है।