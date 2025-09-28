Language
    दिल्ली में विकास गतिविधियों को खुद देख रहीं CM रेखा गुप्ता, लंबित कार्यों को समय पर पूरा करने के दिए निर्देश

    By shamse alam Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 05:31 AM (IST)

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग क्षेत्र में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने नई सीवर लाइन सड़कों की मरम्मत और लाइटिंग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। जीडी ब्लॉक और डीएवी स्कूल रोड पर डेंस कारपेटिंग का काम शुरू किया गया है। टीयू से एमयू ब्लॉक में पुनर्निर्माण और अन्य ब्लॉकों में सीवर लाइनों का काम जारी है।

    मुख्यमंत्री ने लंबित विकास कार्यों को समय पर पूरा करने को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं का निरीक्षण व उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में चल रहे अन्य विकास कार्यों का भी जायजा लिया, साथ ही संबंधित अधिकारियों को सभी लंबित विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।

    मुख्यमंत्री ने बताया कि शालीमार बाग क्षेत्र में विकास कार्यों को गति प्रदान करने के उद्देश्य के विभिन्न ब्लाकों में नई सीवर लाइनें, सड़कों की डेंस कार्पेटिंग, सेमी-हाइ मास्ट लाइट, सीवर लाइनों की मरम्मत व अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया। जीडी ब्लाक में 15 लाख रुपये की लागत से डेंस कारपेटिंग का कार्य का उद्घाटन किया गया।

    वहीं, डीएवी स्कूल के बीच की सड़क पर 15.27 लाख रुपये की लागत से डेंस कारपेटिंग का कार्य शुरु किया गया। इसके अतिरिक्त टीयू से एमयू ब्लाक की गलियों में पुनर्निर्माण कार्य हो रहा है, जबकि क्यूयू ब्लाक और वैशाली ब्लाक में सड़कों एवं सीवर लाइनों के कार्य किए जा रहे हैं।

    मुख्यमंत्री ने बताया कि पीतमपुरा के कई ब्लाकों में सीवर और पानी की लाइन का कार्य पूरा हो चुका है। डीयू, एपी, केपी और अन्य ब्लाक में 26.60 लाख रुपये की लागत से मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए विशेष ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने के कार्य भी शुरु किए गए हैं। कई ब्लाक में 24 लाख रुपये की लागत से पांच सेमी हाई मास्ट लाइटें लगाई जा रही हैं। क्षेत्र में सभी पार्को में सफाई और सुधर का कार्य चल रहा है।