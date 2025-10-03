Language
    'ऑपरेशन मिलाप' के तहत नौ महीने में मिले 1,037 लोग, सीसीटीवी और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल; परिजनों के बीच लौटी खुशी

    By shamse alam Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 02:19 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने इस साल जनवरी से सितंबर के बीच 1037 लापता बच्चों और वयस्कों को ढूंढकर उनके परिवारों को सुरक्षित वापस लौटाया है जिनमें से 106 लोग सितंबर में ही मिले। पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकों का उपयोग करके यह सफलता हासिल की। थानावार पुलिस टीमों ने भी इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

    आपरेशन मिलाप के तहत नौ महीने में मिले 1037 लोग, स्वजनों के बीच लौटी खुशी

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने इस वर्ष जनवरी से सितंबर के बीच नौ महीने में कुल 1037 लापता बच्चों व वयस्कों को सकुशल बरामद कर उनके परिवार को सौंप दिया। बीते सितंबर महीन में पुलिस ने 106 लोगों को बरामद किया है।

    पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि पुलिस ने लापता व अपहृत व्यक्तियों की सूचना मिलते ही तुरंत तलाशी अभियान शुरू कर दिया। सीसीटीवी फुटेज जांच के साथ-साथ आटो, इ-रिक्शा और बस स्टैंड समेत रेलवे स्टेशनों पर अपहृत बच्चों व वयस्कों के लिए तलाशी अभियान चलाया गया। आसपास के पुलिस थानों और अस्पतालों के रिकार्ड की भी गहन जांच के बाद यह सफलता मिली है।

    दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस ने इस वर्ष एक से 30 सितंबर के बीच एक महीन में ही 31 गुमशुदा व अपहृत बच्चों और 75 गुमशुदा वयस्कों को सकुशल बरामद कर उनके स्वजन को सौंप दिया। इनमें थाना सागरपुर पुलिस ने दो लड़के और तीन लड़कियों के अलावा 11 महिलाएं का भी पता लगाया।

    थाना कापसहेड़ा पुलिस ने 10 लापता बच्चों और 10 लापता व्यक्तियों को तलाशने में कामयाबी हासिल की। पालम गांव पुलिस ने तीन लापता बच्चों समेत नौ लापता व्यक्तियों का पता लगाया। वसंत कुंज दक्षिण पुलिस ने एक लापता बच्ची को उसके परिवार से मिलवाया। किशनगढ़ पुलिस ने दो लापता बच्चों के अलावा पांच लापता व्यक्तियों कोे ढूंढ़ा।

    एसजे एन्क्लेव पुलिस ने दो लापता बच्चों और चार लापता पुरुषों को उनके स्वजन को सौंप दिया। वसंत कुंज पुलिस ने दो लापता लड़कियों के अलावा तीन गुमशुदा व्यक्तियों को तलाशा। थाना आरकेपुरम पुलिस ने एक गुमशुदा लड़की और चार गुमशुदा व्यक्तियों, थाना वसंत विहार पुलिस ने दो गुमशुदा लड़कियों के साथ ही एक गुमशुदा महिला का पता लगाया।

    थाना दिल्ली कैंट पुलिस ने तीन गुमशुदा महिलाओं और थाना सरोजिनी नगर पुलिस ने एक लापता किशोरी समेत दो लापता व्यक्ति को उनके परिवार को सकुशल सौंप दिया। इसके अलावा थाना सरोजिनी नगर पुलिस ने दो लापता किशोरी और एक लापता महिला को सकुशल बरामद कर लिया।