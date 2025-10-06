Delhi News: सड़कों पर घूम रहे बेसहारा पशु, नगर निगम उठाने में नाकाम; दुर्घटनाओं का बढ़ा खतरा

पूर्वी दिल्ली में सड़कों पर बेसहारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है जिससे राहगीरों को परेशानी होती है। नगर निगम की लचर व्यवस्था के कारण पशुओं को पकड़ने में ढिलाई बरती जा रही है जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने निगम से कार्रवाई की मांग की है वहीं निगम संसाधनों की कमी का हवाला दे रहा है।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। सड़कों पर घूम रहे बेसहारा पशु लोगों की राह रोक रहे हैं। रास्तों पर इनका जमावड़ा होने से वाहन चालकों को आने-जाने में परेशानी होती। जाम तक लग जाता है। कई बार तो पशु सड़क पर बैठ जाते हैं, जो हार्न बजाने पर भी नहीं उठते। फिर वाहनों से उतरकर लोग इन्हें हटाते हैं, तब आगे जाते हैं। सड़कों पर पशुओं के अचानक भागने से दुर्घटनाएं भी होती रही हैं।

नगर निगम के पशु चिकित्सा विभाग की लचर व्यवस्था से यह समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों और पार्षदों का आरोप है कि निगम की गाड़ियां बेसहारा पशु उठा नहीं रही हैं। यमुनापार की सड़कों पर 20 हजार से अधिक बेसहारा पशु हैं।

इन इलाकों में समस्या अधिक गीता कालोनी के पास पटपड़गंज रोड, गाजीपुर डेरी अंडरपास के पास, खिचड़ीपुर के पास एनएच-नौ, नंद नगरी मेन रोड, पूर्वी जिलाधिकारी कार्यालय के पास गोल चक्कर पर, मंडावली तालाब पार्क के पास, मयूर विहार लिंक रोड, न्यू अशोक नगर, सीमापुरी, सुंदरनगरी, दिलशाद गार्डन, सोनिया विहार पुश्ता, सभापुर रोड पर बेसहारा गाय सड़क पर अधिक घूमती हैं।

संसाधन की कमी को निगम बना रहा ढाल बेसहारा पशुओं की समस्या पर निगम संसाधनों की कमी बताकर अपना बचाव कर रहा है। निगम के शाहदरा दक्षिणी जोन के अधिकारी बताते हैं कि बेसहारा पशुओं को पकड़ने के लिए उनके पास दो वाहन हैं। उनका कहना है कि एक वाहन से दिन में चार से पांच गाय ही पकड़ी जा सकती है। इसी तरह का हाल शाहदरा उत्तरी जोन में है।