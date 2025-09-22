Language
    हरियाणा में पुरानी DTC बसें कबाड़ में बदलीं, सड़क परिवहन मंत्रालय ने किए कई बड़े खुलासे

    By sanjeev Gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 10:18 PM (IST)

    हरियाणा के झज्जर में डीटीसी की पुरानी बसों का निपटान किया जा रहा है जिसमें अब तक 220 बसें कबाड़ में डाली गई हैं। यह प्रक्रिया ईएलवी नीति के तहत हो रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार देश में बड़ी संख्या में पुराने वाहन हैं जिनसे प्रदूषण का खतरा है। री-कार्मा संयंत्र में सालाना 30000 वाहनों के निपटान की क्षमता है।

    हरियाणा के झज्जर में, डीटीसी की पुरानी बसों का निपटान किया जा रहा है। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। हरियाणा के झज्जर में अपनी आयु पूरी कर चुकी डीटीसी बसों का निपटान किया जा रहा है। अब तक लगभग 220 बसों को कबाड़ में डाला जा चुका है और लगभग 500 को कबाड़ में डालने की प्रक्रिया चल रही है। ईएलवी (वाहन की जीवनावधि समाप्त) नीति के तहत न केवल सरकारी, बल्कि निजी और व्यावसायिक वाहनों का भी निपटान किया जा रहा है।

    यह कार्य केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशानिर्देशों के तहत, आरई-सस्टेनेबिलिटी के "री-कार्मा" संयंत्र में किया जा रहा है।

    री-सस्टेनेबिलिटी के सीईओ मसूद मलिक ने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में 20 वर्ष से अधिक पुराने 51 लाख हल्के मोटर वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने 34 लाख वाहन हैं।

    केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनुमान है कि 2025 तक देश भर में 2 करोड़ से अधिक वाहन जीवनावधि समाप्त होने की स्थिति में पहुँच जाएँगे। अगर इन वाहनों का निपटान नहीं किया गया, तो ये मानव स्वास्थ्य, वायु गुणवत्ता, मिट्टी और जल संसाधनों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। हालाँकि, एनसीआर और देश में ऐसे संयंत्र अभी भी बहुत कम हैं। उन्होंने यह भी बताया कि री-कार्मा संयंत्र की क्षमता सालाना 30,000 वाहनों के निपटान की है।

    मसूद मलिक यह भी बताते हैं कि किसी वाहन को उसकी उम्र के आधार पर स्क्रैप करना निश्चित रूप से स्वीकार्य नहीं है। यह निर्णय उसकी उपयुक्तता के आधार पर होना चाहिए। हालाँकि, पुराने वाहन का निपटान सरकारी नीतियों का लाभ उठा सकता है।

    स्क्रैप डीलर के बजाय किसी अधिकृत संयंत्र को देने पर, निरीक्षण के बाद वाहन को उचित मूल्य मिलता है। वाहन के निपटान का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इस प्रमाण पत्र से नया वाहन खरीदते समय रोड टैक्स पर 25 प्रतिशत तक और पंजीकरण शुल्क पर 100 प्रतिशत की छूट मिलती है।