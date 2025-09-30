बाहरी जिला में छह घंटे अभियान चलाकर पुलिस ने पकड़े 10 से अधिक आरोपित, अवैध शराब की खेप बरामद
दिल्ली के बाहरी जिले में पुलिस ने अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अपराधियों को गिरफ्तार किया। 27 सितंबर को चलाए गए एक विशेष अभियान में पुलिस ने शराब तस्करों से अवैध शराब बरामद की हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया और जुआरियों को भी पकड़ा। इसके अतिरिक्त वाहन चोर और भगोड़े भी पुलिस के हत्थे चढ़े।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी जिला पुलिस ने अपराध के खिलाफ जिलास्तर पर मुहिम चलाकर मादक पदार्थ तस्करों, अवैध हथियार सप्लायर, शराब तस्कर और अन्य असामाजिक तत्वों पर बड़ी कार्रवाई की है। 27 सितंबर की शाम छह बजे से रात 11:59 बजे तक पूरे जिले में पुलिस ने छह घंटे का सघन गश्ती अभियान चलाया।
बाहरी जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त मनोज कुमार मीणा के नेतृत्व में यह अभियान विशेष रूप से त्योहारों के मौसम को देखते हुए बड़े सार्वजनिक समारोहों के दौरान शांति, सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किया गया था।
त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना। इस अभियान का मकसद था। कुल 45 विशेष टीमों को तैनात किया गया था। जिन्होंने बाहरी जिले के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में छापेमारी की। इस दौरान आबकारी अधिनियम के तहत तीन तस्कर को पकड़ा। इनके पास से 200 अवैध क्वार्टर शराब बरामद किए।
शस्त्र अधिनियम के के तहत दो आरोपित पकड़े। इनसे दो चाकू मिले। जुआ अधिनियम के तहत तीन लोगों को पकड़ा गया। इनसे हजारों रुपये बरामद किए गए। तीन वाहन चोरों को तीन चोरी के वाहनों के साथ गिरफ्तार किया गया। पांच भगोड़े को भी पकड़ा गया। पुलिस अधिकारी का कहना है कि आगे भी अभियान जारी रहेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।