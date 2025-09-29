Language
    मुंडका-बक्करवाला टोल के विरोध में अभियान चलाएगी टोल हटाओ समिति, 11-11 लोगों की दो टीमें की गठित

    By shamse alam Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 04:38 AM (IST)

    मुंडका-बक्करवाला टोल के खिलाफ मुंडका गांव में एक समीक्षा बैठक हुई। टोल हटाओ संघर्ष समिति द्वारा आयोजित बैठक में आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की गई जिसमें गांवों और कॉलोनियों में जनजागरण अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए दो कमेटियां बनाई गईं। आंदोलन को एकजुट करने पर भी जोर दिया गया ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके।

    मुंडका-बक्करवाला टोल के विरोध में अभियान चलाएगी टोल हटाओ समिति।

    संवाद सहयोगी, बाहरी दिल्ली। मुंडका-बक्करवाला टोल को लेकर शनिवार शाम को मुंडका गांव के भगत सिंह पार्क में समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में तमाम बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया। टोल हटाओ संघर्ष समिति के तत्त्वाधान में आयोजित इस बैठक में आंदोलन में खामियों और आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। जिसमें गावों के साथ-साथ कालोनीवासियों को भी मुहिम से जोड़ना मुख्य बिंदु रहा।

    सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि टोल के विरोध में गांव और कालोनियों में जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। जिसके लिए 11-11 सदस्यीय दो कमेटियों का गठन किया गया। जो टोल हटाओ संघर्ष समिति के नेतृृत्व में गांव व कालोनियों में जाकर बैठक और सभाएं कर लोगों में जनजागृति अभियान चलाएगी।

    एक कमेटी गावों को लोगों को एकजुट करने का कार्य करेगी। जबकि दूसरी कमेटी कालोनियों के लोगों के बीच जाकर उनको आंदोलन से जोड़ेगी। ताकि सरकार के सामने मजबूती से अपनी मांगों को रखा जा सके।

    राष्ट्रीय कामगार मोर्चा के अध्यक्ष सतेंद्र लोहचब ने बताया कि इस जनजागरण अभियान के साथ ही सरकार से हमारी बातचीत भी चलती रहेगी। टोल हटाओ संघर्ष समिति के सदस्य विजय मान का कहना है कि जनजागरण खड़ा करने के पश्चात आवश्यक्ता पड़ने पर बड़े आंदोलन का ऐलान किया जाएगा।

    मुंडका-बक्करवाला टोल के खिलाफ लोगों का संघर्ष लगातार जारी है। इस बीच लोगों के प्रतिनिधि मंडल की सरकार से बातचीत भी हुई है। लेकिन लोगों की सभी मांगों को लेकर सरकार की ओर से सहमति नहीं बन पाई है। जिसके बाद दिल्ली देहात के इस आंदोलन को तेज करने की दिशा में मंथन कर योजना बना ली गई है। अब देखना होगा कि सरकार और दिल्ली देहात का यह संघर्ष कब तक जारी रहता है।

    दो धड़ों में विभाजित आंदोलन को एक करने का आग्रह

    मुंडका गांव के भगत सिंह पार्क में शनिवार देर शाम हुई समीक्षा बैठक में दो धड़ों में विभाजित आंदोलन को एक करने का आग्रह भी किया गया। इस दौरान विभिन्न गांवों व कालोनियों से आए लोगों ने बैठक में अपना सुझाव रखते हुए आंदोलन को मजबूत करने के लिए एकता को महत्वपूर्ण बताया।

    कंझावला के चौधरी करण सिंह ने अपनी बात रखते हुए कहा कि दोनों खेमे अगर एक होकर इस आंदोलन को लड़े। तो टोल के खिलाफ हमारी इस जंग को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही मुंडका के ओंकार लाकड़ा का कहा कि एकता में बल है। हमें साथ मिलकर इस आंदोलन को लड़ना चाहिए। ताकि हम अपनी मांगों और उद्देश्य में सफल हो सके। बैठक में सभी लोगों ने इस आग्रह पर सहमति भी जताई। लेकिन भविष्य में दोनों खेमे एक हो पाएंगे या नहीं।

    यह भी देखने वाली बात होगी। इस मौके पर टोल हटाओ संघर्ष समिति के सदस्य नांगलोई जाट धर्मशाला के प्रधान दयानंद देशवाल, मुंडका फ्रेंड्स एन्क्लेव रेलवे कालोनी के पूर्व प्रधान रामकिशन जाखड़, ओंकार लाकड़ा, प्रवीण लाकड़ा, असालतपुर से साहिब सिंह, सतीश और कंझावला से चौधरी करण सिंह सहित तमाम गांव व कालोनियों के लोग शामिल रहें।