लैंडफिल साइट खत्म करने के लिए तीसरे चरण का काम अगले माह हो सकता है शुरू, MCD ने बनाई खास योजना

दिल्ली में अगले दो सालों में कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने के लिए एमसीडी एक महीने में तीसरे चरण का काम शुरू करेगी। निगम ने ओखला गाजीपुर और भलस्वा लैंडफिल से कचरा हटाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं। तीसरे चरण में कचरा हटाने की क्षमता बढ़ाई जाएगी ताकि समय पर कूड़े के पहाड़ों को खत्म किया जा सके।

निहाल सिंह, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में अगले दो वर्षों में कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए अगले एक माह के भीतर एमसीडी तीसरे चरण के कार्यों को शुरू कर सकती है। निगम द्वारा ओखला, गाजीपुर और भलस्वा लैंडफिल पर पड़े 140 टन कचरे के निस्तारण के लिए 600 करोड़ की परियोजनाओं की निविदा आमंत्रित की हुई है। जबकि शुक्रवार को इन निविदाओं को आमंत्रित करने की सदन की भी मुहर लग गई है। अभी तक निगम ने महापौर से अग्रिम मंजूरी लेकर यह निविदाएं आमंत्रित की थी।

उल्लेखनीय है कि ओखला लैंडफिल साइट पर नया कूड़ा नहीं जाता है लेकिन गाजीपुर और भलस्वा लैंडफिल पर अभी भी प्रतिदिन 4200 टन कूड़ा प्रतिदिन पहुंचता है। ऐसे में इन लैंडफिल पर कूड़ा निस्तारण के लिए अलग से मशीनरी लगाने की जरुरत है। ताकि अगले दो वर्षो में कूड़े के पहाड़ों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए।

अभी दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल में 28 ट्रामल मशीनों से पुराने कचरे का निस्तारण किया जा रहा है।जहां पांच से सात हजार टन पुराने कचरे का निस्तारण हो रहा है। इसी तरह भलस्वा लैंडफिल पर 18 ट्रामल मशीनों से प्रतिदिन करीब 9 से 10 टन पुराने कचरे का निस्तारण किया जा रहा है। जबकि ओखला लैंडफिल पर16 ट्रामल मशीनों से सात से नौ हजार टन प्रतिदिन पुराने कचरे का निस्तारण किया जा रहा है।

यह सभी कार्य दूसरे चरण के कूड़ा निस्तारण योजना के तहत हो रहे हैं। जबकि तीसरे चरण में इस क्षमता को बढ़ाकर करीब-करीब दोगुना करना है ताकि तय समय पर कूडे़ के पहाड़ों को दिल्ली से खत्म किया जा सके। इसलिए निगम तीसरे चरण के कार्य को जल्द से जल्द शुरू करना चाहता है। निगम के अनुसार नौ अक्टूबर से निविदाएं जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

जबकि 24 अक्टूबर को निविदाएं जमा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे खोल लिया जाएगा। इसके बाद कुछ ही दिनों में फाइनेशियल बिड खोलकर योग्य कंपनी का चयन कर लिया जाएगा और कार्यादेश स्थायी समिति से एजेंसी चयन की मंजूरी लेकर जारी कर दिए जाएंगे।

तीसरे चरण के कार्य के तहत एमसीडी ओखला लैंडफिल से 12 माह में 30 लाख मीट्रिक टन कचरा निस्तारण, भलस्वा लैंडफिल पर 15 माह में 40 लाख मीट्रिक टन कचरा निस्तारण और गाजीपुर लैंडफिल से 27 माह में 70 लाख टन कचरा निस्तारण करेगा। इसके लिए गाजीपुर लैंडफिल पर 296 करोड़ तो वहीं भलस्वा लैंडफिल पर 167 और ओखला लैंडफिल पर 128 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।