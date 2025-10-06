'प्रजापति समाज के कल्याण के लिए सरकार उठाएगी कदम' , नरेला के आदर्श रामलीला मैदान में बोलीं रेखा गुप्ता
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रजापति समाज की कला और मेहनत की सराहना की। नरेला में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने समाज के कल्याण शिक्षा और कौशल विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की बात कही। कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिल्ली सरकार के प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने समाज के उत्थान के लिए ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रजापति (कुम्हार) समाज की परंपरागत कला, परिश्रम और सृजनशीलता की सराहना करते हुए कहा है कि प्रजापति समाज की पीढ़ियों से चली आ रही कला, मेहनत और सृजनशीलता वास्तव में हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। हमारी सरकार समाज को हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।
नरेला के आदर्श रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यह कहते हुए प्रजापति समाज को विश्वास दिलाया कि सरकार उनके कल्याण, शिक्षा, कौशल विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी। इस मौके पर सांसद योगेंद्र चांदोलिया, विधायक राजकरण खत्री सहित प्रजापति समाज के अनेक गणमान्यजन, सामाजिक संगठन एवं स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहें।
वहीं, मुख्यमंत्री ने प्रजापति समाज के प्रतिनिधियों व कारीगरों से संवाद करते हुए कहा कि उनका यह कार्य हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। हमारी सरकार आप सभी को हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार उनके कल्याण, शिक्षा, कौशल विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘स्वदेशी’ और ‘वोकल फार लोकल’ के संकल्प को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि दिल्ली सरकार स्थानीय हस्तनिर्मित वस्तुओं को प्रोत्साहित करने और कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है।
उन्होंंने कहा कि जो मिट्टी से भगवान, बर्तन और सौंदर्य की रचना करते हैं, और अपने श्रम से पूरे समाज को जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि वर्षों से इस समाज को वह पहचान और अवसर नहीं मिले, जिसके वे हकदार हैं, लेकिन अब दिल्ली सरकार उनके उत्थान और सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठाएगी।
