    अस्थि बैंक की सुविधा वाला पहला संस्थान बना एमएएमसी, मरीजों को प्रत्यारोपण के लिए अब मिल सकेंगे ऊतक

    By rais rais Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 08:15 AM (IST)

    दिल्ली में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में डेंटल काउंसिल और सेंट्रल टिश्यू बैंक के नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ। स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इससे मरीजों को प्रत्यारोपण के लिए ऊतक संस्थान में ही मिलेंगे। दिल्ली डेंटल काउंसिल अब दंत चिकित्सकों के पंजीकरण और नैतिक आचरण की निगरानी करेगी और ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करेगी।

    दिल्ली डेंटल काउंसिल के कार्यालय व सेंट्रल टिश्यू बैंक का उद्घाटन करते स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज सिंह।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में दिल्ली डेंटल काउंसिल (डीडीसी) और सेंट्रल टिश्यू बैंक के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन मंगलवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने किया।

    सेंट्रल टिश्यू बैंक के होने से ऊतक या अस्थि प्रत्यारोपण की आवश्यकता वाले मरीज अब सीधे संस्थान में ही इन्हें प्राप्त कर सकेंगे, जहां पहले ऐसी सामग्री बाजार से खरीदनी पड़ती थी। यह अत्याधुनिक सुविधा देश के किसी भी दंत चिकित्सा संस्थान में अपनी तरह का पहला है।

    उन्होंने कहा कि दिल्ली डेंटल काउंसिल राजधानी में दंत चिकित्सकों के पंजीकरण और नैतिक दंत चिकित्सा पद्धतियों की निगरानी करेगी। यह नया अत्याधुनिक कार्यालय पंजीकरण, नवीनीकरण और संबंधित सुविधाओं के लिए पूरी तरह से ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है, जिससे पहुंच में आसानी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

    साथ ही यह कैशलेस "वी-आफिस" प्रणाली से सुसज्जित है, जिससे डीडीसी भारत में ऐसी सुविधा प्रदान करने वाला एकमात्र राज्य दंत चिकित्सा परिषद बन गया है। सभी सेवाएं अब एक निर्धारित और समयबद्ध ढांचे के भीतर प्रदान की जाती हैं।

    इससे प्रक्रियाओं को और अधिक सुव्यवस्थित किया जा रहा है और दंत चिकित्सा समुदाय की दक्षता में सुधार भी हो रहा है। इस अवसर पर निदेशक-प्राचार्य डॉ. अरुणदीप कौर, दिल्ली डेंटल काउंसिल के रजिस्ट्रार डा. ज्ञानेंद्र कुमार आदि रहे।

    बख्शे नहीं जाएंगे लापरवाही करने वाले: डॉ. पंकज सिंह

    बाहरी दिल्ली में कुट्टू के आटे से बने पकवान खाने के बाद लगभग 200 लोगों की तबीयत खराब होने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। घटना को लेकर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर गई है।

    जांच-पड़ताल के बाद ही कारण स्पष्ट हो पाएगा। लोगों का स्वास्थ्य बेहतर करने और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जो भी आवश्यक कदम हो सकते हैं, सरकार सब उठाएगी। किसी को भी इस लापरवाही के लिए बख्शा नहीं जाएगा।