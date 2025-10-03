Language
    दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आपराधिक वारदात अंजाम देने से पहले पकड़े दो बदमाश; पूछताछ जारी

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 07:23 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने मॉडल टाउन और मुखर्जी नगर इलाके से दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से हथियार और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। पुलिस जांच में पता चला कि इन बदमाशों पर पहले से ही लूट झपटमारी और चोरी जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक बदमाश जहांगीरपुरी का घोषित अपराधी है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

    आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने से पहले आरोपी पकड़े गए।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। मॉडल टाउन और मुखर्जी नगर पुलिस ने दो ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो क्षेत्र में आपराधिक वारदात को अंजाम देने वाले थे। इससे पहले पुलिस को इसके मंसूबे की जानकारी मिल गई। इनके कब्जे से एक पिस्टल, चार कारतूस, एक मैगजीन, एक चाकू और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है।

    पुलिस जांच में पता चला कि दोनों बदमाश 23 आपराधिक मामले लूट, झपटमारी, चोरी, शस्त्र अधिनियम में संलिप्त पाए गए हैं। इनमें से एक आरोपित रिशभ उर्फ चिराग जहांगीरपुरी थाना क्षेत्र का घोषित बदमाश है। दूसरे आरोपित की पहचान राजेश ओबेराय के रूप में हुई है।

    उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि 29 सितंबर की रात 02:00 बजे जीटीके रोड स्थित त्रिपोलिया गेट के पास गश्त के दौरान माडल टाउन पुलिस टीम को एक एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा। पुलिस को देखकर उसने भागने का प्रयास किया, पुलिसकर्मियों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया।

    पूछताछ करने पर आरोपित की पहचान राजेश ओबेराय के रूप में हुई। उसकी तलाशी लेने पर एक पिस्टल, एक मैगजीन और चार जिंदा कारतूस बरामद हुए। वहीं, 29 सितंबर की रात 10:10 बजे मुखर्जी नगर स्थित बत्रा बंध क्षेत्र में गश्त के दौरान मुखर्जी नगर पुलिस टीम को एक व्यक्ति संदिग्ध रूप से मोटरसाइकिल चलाते देखा। रोकने का इशारा करने पर उसने भागने लगा, टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया।

    आरोपित की पहचान रिशभ उर्फ चिराग के रूप में हुई। तलाशी लेने पर उसके पास से एक चाकू बरामद हुआ। इन दोनों ही मामलों में पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है।