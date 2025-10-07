Language
    'महर्षि वाल्मीकि के आदर्श आज भी प्रासंगिक, रामायण ने समाज को मानवता का मार्ग दिखाया', बोलीं रेखा गुप्ता

    By Nihal Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 05:10 AM (IST)

    दिल्ली में महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों में सीएम रेखा गुप्ता शामिल हुईं। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि जी के आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं और रामायण ने समाज को मानवता का मार्ग दिखाया। दिल्ली सरकार सभी धर्मों का समान सम्मान करती है। इस वर्ष सरकार ने कई संस्थाओं को सहयोग दिया है। मंत्री रविंद्र इंद्रराज ने एकता और समरसता पर जोर दिया।

    महर्षि वाल्मीकि के आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं: रेखा गुप्ता

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। महार्षि वाल्मीकि की जयंती के उपलक्ष्य में दिल्ली में हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों में सीएम रेखा गुप्ता शामिल हुई। दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के कन्वेशन सेंटर व शालीमार बाग हैदरपुर क्षेत्र के कार्यक्रम में शामिल होते हुए रेखा गुप्ता ने महार्षि वाल्मीकि के आदर्शों को आज भी प्रासंगिक बताया।

    सीएम ने कहा कि रामायण के माध्यम से समाज को आदर्शों, मर्यादा और मानवीयता का मार्ग दिखाया। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि समाज का हर वर्ग बिना किसी भेदभाव के एक साथ आगे बढ़े और प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिले।

    सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार हर धर्म और संस्कृति के पर्वों को समान सम्मान और भव्यता के साथ मना रही है। दिल्ली में अब हर धर्म और हर परंपरा को समान सम्मान मिल रहा है और यही सच्चे रामराज्य की परिकल्पना है।

    रेखा गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष दिल्ली सरकार ने बहुत बड़ी संख्या में संस्थाओं को सहयोग प्रदान किया है, जिससे यह पर्व ऐतिहासिक भव्यता के साथ मनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने एनडीएमसी द्वारा लगभग 4,500 कर्मचारियों को नियमित करने के निर्णय की सराहना की और इसे समानता व सम्मान के सिद्धांतों को मजबूत करने वाला कदम बताया।

    दिल्ली सरकार के मंत्री रविंद्र इंद्रराज ने कहा कि इस बार दिल्ली में एक विशेष पहल हुई कि पंजाब से भगवान वाल्मीकि जी की ज्योति लाई गई, जो दिल्ली के सभी रामलीलाओं में स्थापित की गई है। यह एकता और समरसता का प्रतीक है, जो भगवान वाल्मीकि जी के विचारों को मूर्त रूप देता है। यही समरसता आज के समाज में सबसे बड़ी प्रेरणा है।